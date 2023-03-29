غادة السمان تثير الجدل مجددا برسائل نزار قباني

ولتزيد الطين بلّة، فإنها في تقديمها للرسائل، تكشف أن أنسي لم يكن متزوجًا لدى كتابة رسائله إليها، وكأنها تُريد أن ترد عنه تهمةً، وهو ما لم تفعله في مقدمتها لرسائل كنفاني، فربما تتقارب الرسائل بقيمتها الأدبية العالية لدى أنسي وغسان، لكن عاطفة الأديبة السورية تجاههما مختلفة.

وها هي الآن تعود إلى منجمها من المخطوطات الخاصة، والتي يُقال إنها تحتفظ بها في أحد البنوك السويسرية، لتُصرح بأنها طلبت سابقًا من الشاعر حافظ محفوظ رئيس تحرير مجلة الحصاد اللندنية، وهو صديق مشترك بينها وبين هدباء قباني ابنة نزار الكبرى، ليتوسط لها للحصول على رسائلها له لنشرهما معًا في كتاب واحد.

وتبريرها لتلك الوساطة رغم أن هدباء هي صديقة الشباب والصبا والطفولة، هو عدم إحراجها لما بينهما من محبة وصداقة دامت عمرًا.

ولتكتمل الحكاية، فإن ابنة نزار قباني أخبرت الشاعر محفوظ بأنها لم تجد رسائل غادة بين أوراق أبيها، وبناءً عليه قرَّرت صاحبة "الحب من الوريد إلى الوريد" أن تنشرها رسائله لها من دون رسائلها إليه.