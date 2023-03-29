غادة السمان تثير الجدل مجددا برسائل نزار قباني
"كنت قررت منذ أعوام نشر رسائل نزار قباني لي، وسأفعل"، هذا ما أعلنته غادة السمان على صفحتها في "فيسبوك"، دون أن تحدِّد بالضبط زمن المستقبل، إذ طالما أجَّلَت الكشف عن أسرارها واختارت لذلك أوقاتًا غريبة.
هذا ما فعلته مع الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، إذ نشرت رسائله التي كتبها لها في منتصف ستينيات القرن المنصرم، مثيرةً زوبعة من الجدل والاتهامات بالكشف عن شخصية العاشق الولهان التي هزَّت صوته كمناضل كبير، كما رأى بعض النقاد الأدبيين.
السمان كانت ترى أن علاقة بذلك الألق والبهاء ليست مدعاة للخجل، ولا داعي لأن يلفَّها النسيان، ومن قرأ تلك الرسائل سيستشف بهاء الود بين صاحب "عائد إلى حيفا" وصاحبة "أعلنتُ عليكَ الحب"، إضافة إلى اللغة الأدبية الراقية.
لكن ما يثير الكثير من الأقاويل حول تلك الرسائل هو عدم امتلاك السمان كما تصرح دائمًا لأي من الرسائل التي بعثت بها إلى "كنفاني"، وبأنها تناشد من يحتفظون بها أن يفرجوا عنها.
الموضوع ذاته تكرر مع رسائل أنسي الحاج إليها، والتي نشرتها بعد سنتين من وفاته، وفي هذه المرة تعترف صاحبة "الرواية المستحيلة" أنها لم تكتب أي رسالة للشاعر اللبناني.
ولتزيد الطين بلّة، فإنها في تقديمها للرسائل، تكشف أن أنسي لم يكن متزوجًا لدى كتابة رسائله إليها، وكأنها تُريد أن ترد عنه تهمةً، وهو ما لم تفعله في مقدمتها لرسائل كنفاني، فربما تتقارب الرسائل بقيمتها الأدبية العالية لدى أنسي وغسان، لكن عاطفة الأديبة السورية تجاههما مختلفة.
وها هي الآن تعود إلى منجمها من المخطوطات الخاصة، والتي يُقال إنها تحتفظ بها في أحد البنوك السويسرية، لتُصرح بأنها طلبت سابقًا من الشاعر حافظ محفوظ رئيس تحرير مجلة الحصاد اللندنية، وهو صديق مشترك بينها وبين هدباء قباني ابنة نزار الكبرى، ليتوسط لها للحصول على رسائلها له لنشرهما معًا في كتاب واحد.
وتبريرها لتلك الوساطة رغم أن هدباء هي صديقة الشباب والصبا والطفولة، هو عدم إحراجها لما بينهما من محبة وصداقة دامت عمرًا.
ولتكتمل الحكاية، فإن ابنة نزار قباني أخبرت الشاعر محفوظ بأنها لم تجد رسائل غادة بين أوراق أبيها، وبناءً عليه قرَّرت صاحبة "الحب من الوريد إلى الوريد" أن تنشرها رسائله لها من دون رسائلها إليه.
وما أن نشرت السمان هذا الكلام على صفحتها في فيسبوك جاءتها مئات التعليقات بعضها يؤيد الفكرة ويدعوها للاستعجال بالنشر، وبأنها مؤتمنة على خبايا أدبية من حق الجميع الاطلاع عليها، كي لا يطويها النسيان.
بينما وقف في الطرف النقيض من يتهمها بأنها تتحيَّن وفاة الأشخاص القادرين على مجابهتها بالحقائق ثم تعلن عن مشاريعها المشكوك فيها، إذ لماذا انتظرت وفاة هدباء مثلاً لتقرر نشر رسائل قباني إليها؟ وهناك من دعا ورثة القباني لمقاضاتها.
وهناك موقف ثالث للمُعلِّقين، مليء بالسخرية من كلام السمان، من مثل "ننتظر منك نشر رسائل المتنبي وامرؤ القيس لكِ أيضًا"، وآخر يتندَّر بـ"متى سنقرأ رسائل الحلاج في تصوف غادة السمان"، وثالث يطالبها بنشر رسائل لأدباء ما زالوا على قيد الحياة، وألا تكتفي بالموتى.
وفي مقابل كل هذه الآراء، هناك من ينتظر قراءة تلك الرسائل، وما ستتضمنه مقدمة صاحبة "الرواية المستحيلة" وما بين سطورها، ليكتشفوا هل ما كان بينهما هو مجرد إعجاب أدبي بين الطرفين، أم ثمة علاقة حب تجاوزت تلك الحدود الأدبية.