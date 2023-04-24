انطلاق "مؤتمر الموزعين الدولي" في الشارقة بدورته الثانية مطلع مايو

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في دولة الإمارات عن تنظيم الدورة الثانية من "مؤتمر الموزعين الدولي" في "مركز إكسبو الشارقة" خلال يومي 1 و2 مايو المقبل.

ووفق صحيفة "الاتحاد" المحلية، فإن المؤتمر يجمع 383 موزعًا للكتب، منهم 160 من 17 دولة عربية و223 من 52 دولة أجنبية، ضمن برنامج متكامل، بهدف توفير فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة.

وسيستضيف المؤتمر، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، 18 ورشة عمل وحلقة نقاشية متنوعة، إلى جانب عرضه لـ15 مشروعًا مقترحًا من الناشرين للارتقاء بصناعة الكتاب، كما يتيح للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم واستكشاف المجالات الجديدة في سوق صناعة الكتاب من خلال جلسات التعارف.

كما يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من خبراء الصناعة، في مقدمتهم: الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة كلمات"، حيث تشارك بكلمة رئيسة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس "هيئة الشارقة للكتاب"، ورجل الأعمال الرائد ماركوس دوهلي، المدير التنفيذي السابق لـ"بنغوين راندوم هاوس"، وستيف جونز من كتب "كينوكونيا الإمارات"، وغيرهم.

ويواصل اليوم الأول فعالياته، بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون كبرى دور النشر، ومتاجر التجزئة، ومعارض الكتب والمكتبات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة سبل الارتقاء بالقطاع من خلال العديد من النصائح والإستراتيجيات، فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني كلمات افتتاحية تتحدث عن قضايا النشر.

كما تتميز دورة هذا العام بتقديم منصة حصرية لتسهيل عروض الناشرين، وتيسير عمليات البيع بين الناشرين وموزعي الكتب، حيث تشهد المنصة عروضًا لـ15 من نخبة الناشرين وموزعي الكتب عربيًا وإقليميًا وعالميًا.