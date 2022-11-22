"شياطين الدومينو" .. منى مرعي تحلل تقلبات الوضع في لبنان

تعري القاصة اللبنانية منى مرعي تفاصيل غائرة من واقع الإنسان اللبناني، وتقلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، في لبنان، على مدار أربعة عقود سابقة، تخللها النزاع الأهلي والحروب مع إسرائيل، ناقلة المشاعر الإنسانية في مجموعتها القصصية "شياطين الدومينو" الصادرة عن دار النهضة العربية 2022.

وفي مجموعتها، تكتب القاصة مرعي عن الحروب في لبنان، وتسببها في تهجير الناس من بيوتهم، مبينة لحظات التيه التي ترسخ في الذاكرة جراء ذلك، مدى العمر.

كما تناقش لعبة الاحتمالات التي تضع مصير الإنسان على السطح، بحيث لا يعرف أيّ منا، لحظة النهاية مع هذا العالم، وتعزز الكاتبة من خلال سردها استمرار مراوحة الفرد، ما بين الأمان والخطر.

وتبين مرعي مشاعر الخوف والهلع، التي تصيب الإنسان لحظات القصف على المنازل خلال الحرب، فلا يرتج المبنى، بل الوجود الإنساني بكامله، كما تظهر أشكال المعاناة اليومية في حياة اللبنانيين، حيث انقطاع الكهرباء لوقت طويل.

ضائع

وتبحث مرعي، في جانب آخر، عن الأشياء الضائعة، إذ تتساقط الذكريات والطقوس والمقتنيات من المرء بتقدم العمر، والتنقل والابتعاد عن أماكن بعينها.

وتسترجع الكاتبة عادات الطفولة، وأثاث الغرفة الأولى، واللحظات التي كان يشعر المرء من خلالها بالشغف تجاه العالم، ذلك الشعور الأول تجاه التجربة وتفاصيلها.

اختباء

وتحاول القاصة أن تنبش في جذور المشاعر الإنسانية، من خلال قصة "تخفٍّ" التي تسرد فيها حدث اختفاء الطفلة سارة خلال تجمع الأهل على مائدة الطعام وانشغالهم بترتيب الأطباق، وتستعيد بصوت القاصة لعبة الاختفاء التي مارستها في الطفولة بهدف الاختباء عن العالم لحظة الغصب.