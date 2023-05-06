وفاة الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس عن 86 عامًا

توفي الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس، عن 86 عامًا، على ما أفادت اليوم السبت دار "غاليمار"، ناشرة أعمال الراحل الذي كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن، وفي رصيده أكثر من 80 مؤلفًا من بينها عدد من الروايات.

وتولى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو)، المولود في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1936 في تالانس بجنوب غرب فرنسا لعائلة من الصناعيين، تأسيس وإدارة عدد من المجلات.

ونشر سوليرس روايته الأولى بعنوان Une curieuse solitude "وحدة غريبة" وهو في الثانية والعشرين.

وبعد ثلاثة أعوام، أي في عام 1961، حصلت روايته الثانية Le Parc ("المتنزه") على جائزة ميديسيس المرموقة.