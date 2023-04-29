مهرجان مالمو للسينما العربية يكرّم حسين فهمي بجائزة "إنجاز العمر"

كرَّم مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الممثل المصري حسين فهمي بجائزة "إنجاز العمر" في افتتاح دورته الثالثة عشرة، اليوم الجمعة، بحضور عدد من صنّاع ونجوم ونقاد السينما العربية.

ويعد المهرجان الذي تأسس، العام 2011، أكبر نافذة للسينما العربية في الدول الإسكندنافية ويعرض هذا العام 45 فيلمًا من 12 دولة.