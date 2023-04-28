الألماني جوشيتر يفوز بجائزة معرض لايبتسيج للكتاب فئة الأدب الجميل
حصد الشاعر الغنائي والمخرج المسرحي الألماني دينشر جوشيتر، الخميس، جائزة معرض لايبتسيج للكتاب فئة الأدب الجميل (الخيال) عن روايته الأولى "أسطورة ألمانيا الخاصة بنا".
ويحكي الأديب، المولود في مدينة نتيتال غربي ألمانيا عام 1979، في هذه الرواية ما مر به والداه، اللذان قدما إلى ألمانيا كعمال وافدين من غرب تركيا في أواخر الستينات، من آلام وحرمان ووحدة وحنين.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، فقد أشادت لجنة التحكيم باللغة الشعرية عند جوشيتر، وقالت إن قصة عائلته تعبر عن قصص العديد من العمالة الوافدة التي كابدت العنصرية وظروف عمل مرهقة.
يذكر أن إجمالي قيمة الجائزة المرموقة يبلغ 60 ألف يورو، وتنقسم إلى ثلاث فئات، هي: فئة الأدب الجميل (الخيال)، فئة الكتب الموضوعية المتخصصة (غير الخيالية) والمقالية، وفئة الترجمة، ويحصل كل فائز على 15 ألف يورو، بالإضافة إلى 1000 يورو للترشيح.