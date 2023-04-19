إطلاق مشروع أغصان للقراءة المتدرِّجة باللغة العربية

أعلنت مؤسسة الفطيم التعليمية بالتعاون مع مؤسسة جبل عمّان ناشرون إطلاق مشروع أغصان؛ مشروع القراءة المتدرجة.

وتم إطلاق المشروع في حفل خاص في مركز الفطيم للابتكار.

والقراءة المتدرِّجة هي عبارة عن ‬قصص‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬القراءة‭ ‬لأطفال‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية ‬‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والسعادة‭ ‬والخيال.

مشروع أغصان هو المشروع الأول من نوعه للقراءة المتدرِّجة، يهدف إلى نشر 3000 عنوان في أدب الطفل؛ تُغطي النصوص مواضيع متعددة في الأدب وفي النصوص المعلوماتية، وتستهدف الأطفال من 3 إلى 11 سنة، مع حلول عام 2025.

وأتت فكرة المشروع لمعالجة عدد من التحديات الموجودة الآن في مجال أدب الطفل، ومن ضمن هذه التحديات أن المادة القرائية لا تتناسب مع العمر القرائي للطفل وقدرته القرائية، وأن المحتوى مرتبط -على الأغلب- بالمحتوى الخيالي، وغير مرتبط بالقرن الواحد والعشرين والحياة التي يعيشها الطفل اليوم، ولربما أحد أهم التحديات عدم وجود نظام مُوَحد لتصنيف كتب الأطفال باللغة العربية.

سيعمل مشروع أغصان خلال السنوات الثلاث القادمة تدريجيًّا على تحقيق هدف إنتاج 3000 عنوان.

تستهدف المرحلة الأولى الأطفال من 3-6 سنوات، وستُركز على تعزيز مهارات القراءة من خلال برنامج يستند إلى أسس الصوتيات.

أمَّا المرحلة الثانية التي تستهدف الأطفال من 6-8 سنوات، فستُركز على بعض الكلمات البصرية بالإضافة إلى الكلمات الصوتية، ويُتوقع إنجاز هذه المرحلة مع حلول أبريل 2024.

أمَّا المرحلة الثالثة من المشروع فستستهدف الأطفال من 9-11 سنة، ستُركز على الصيَغ اللغوية والصوتية المُعقدة، التي لم يتم تغطيتها في المراحل السابقة. من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة مع حلول نهاية عام 2025.