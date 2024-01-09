مصر.. جائزة ساويرس الثقافية تعلن أسماء الفائزين في دورتها 19

أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في مصر الاثنين، أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة التي ذهبت في فئة الرواية للمهندس والروائي فتحي إمبابي عن رواية (رقص الإبل) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفازت هبة الله أحمد بجائزة أفضل مجموعة قصصية عن مجموعتها (ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ) الصادرة عن دار المثقف للنشر.

وفي فرع الكتاب الشبان، فاز بالجائزة الأولى في مجال الرواية أحمد ناجي عن روايته (النهايات السعيدة) الصادرة عن دار المحروسة للنشر بينما فازت بالمركز الثاني كارولين كامل عن رواية (فيكتوريا) الصادرة عن دار الكرمة.

وحصل على المركز الأول في فرع الكتاب الشبان للقصة القصيرة كريم محسن عن مجموعته (هذه ليست غرفتك) الصادرة عن دار المرايا، وحل بالمركز الثاني أحمد فؤاد الدين عن مجموعة (مساحة للمناورة) الصادرة عن المحروسة للنشر.

وذهبت الجائزة في مجال النقد الأدبي والسرديات مناصفة إلى سامية محرز عن كتاب (إبراهيم ناجي.. زيارة حميمة تأخرت كثيرا) الصادر عن دار الشروق، وأحمد عز العرب عن كتاب (حكايات طائر الطباشير) الصادر عن دار المحروسة.

وأقيم حفل إعلان وتوزيع الجوائز بقاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي بوسط القاهرة بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعدد من الكتاب والناشرين والفنانين ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية.

وشمل الحفل أيضا إعلان جائزة كتابة السيناريو التي ذهبت في فرع كبار الكتاب إلى خالد عزت عن سيناريو فيلم (موت فوضوي) بينما ذهبت في فرع الكتاب الشبان إلى أحمد عبد الوارث عن سيناريو فيلم (أفراح وأحزان بيت البنات).

وفي فرع النص المسرحي، حجبت لجنة التحكيم الجائزة الأولى ومنحت المركز الثاني إلى خالد حسونة عن نص مسرحية (رقصة كابول الأخيرة).

أما أحدث مجالات الجائزة، وهو أدب الطفل، ففاز بالجائزة الأولى عمر الطاروطي وأحمد عبد المحسن عن كتاب (بجوار التبة وربما لا) الصادر عن دار كتبا، وفازت بالمركز الثاني آلاء عرفة وعزة السيد عن كتاب (نبيل وعالمه الجميل) الصادر عن شركة المستقبل للتعليم الإلكتروني.

وكانت جائزة ساويرس الثقافية، المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، انطلقت لأول مرة في 2005 واستقبلت في دورة هذا العام أكثر من 1200 عمل في مختلف فروعها.