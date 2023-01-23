"بينوكيو" المخرج غييرمو ديل تورو.. في مديح العصيان

وبعد أن نحت جيبيتو تلك الدمية تدب فيها الحياة بفعل جنية، ويصبح في مواجهة مع أبوّته الجديدة، لكن من دون مثالية علاقته السابقة مع كارلو المطيع، فهنا يؤكد المخرج المكسيكي على جمالية العصيان، وعلى خصوصية الفرد في صراعه مع التقاليد المجتمعية..

فبينوكيو الطائش لا يتردد في خرق طلبات أبيه خلال اكتشافه للحياة من حوله، فمرة يحرق قدميه الخشبيتين، وأخرى يتخلى عن ذهابه إلى المدرسة، خاصةً بعدما تعرض للنبذ من أهل القرية وكاهنها واتهامهم له بأنه رجس من الشيطان، لكنه يحاجج والده، بأنه لماذا الجميع يحب تمثال المسيح الخشبي ولا يحبونه، رغم أن كليهما مصنوع من المادة ذاتها، ومن قبل الفنان نفسه.

هنا يبدأ بينوكيو رحلته الخاصة في الحياة، خاصة مع إغراءات "الكونت فولبي" مدير مسرح دمى الماريونيت بأنه سيجعل منه نجماً محبوباً، وسيمنحه الشهرة والمال ليساعد والده، وبعد جولة على عديد من المدن الإيطالية وتقديم العروض الناجحة..

يقلب بينوكيو الطاولة على فولبي بعدما علم أنه لن يحصل منه على أي شيء، فيقوم بالتعاون مع القرد "سبازاتورا" بتغيير فحوى العرض الذي سيحضره بينيتو موسوليني، ليصبح معارضا له وساخرا منه، فيطلب رئيس الوزراء الفاشي قتل الدمية ببساطة.

لكن لا هم لدى بينوكيو طالما أنه سيعود إلى الحياة مرة أخرى، لينخرط هذه المرة في الجندية تحت إدارة "بوديستا" الراغب باستثمار هذه الدمية لتكون جندياً فاشياً قادراً على تحقيق مجد إيطاليا، خاصة في ظل خلوده وقدرته على مغالبة الموت، لكن بينوكيو، وفي ضربة أخرى للفاشية كما يريد ديل تورو، يُخالِف قانون التدريبات على الحرب ويتحالف مع عدوه المُفترَض ابن بوديستا، وينتصرا معاً، من دون أن يكون هناك قاتل ومقتول.

الفيلم في أهم مضاميمنه إدانة لقوانين الكِبار، والحروب المفروضة من قبلهم، وفق سياسات تدجين أيديولوجية، تستبدّ بالعقول، وتُعزز الأوهام، جاعلةً من الجميع وقوداً للحرب. وبالمقابل يطرح الشريط السينمائي الذي امتد لساعتين من الزمن أهمية وعي الذات، والاندفاع نحو المعرفة، وقبول الآخر المختلف، والتَّعلُّم من الصِّغار، بصدقهم ومحبتهم وعفويتهم وبداهتهم.