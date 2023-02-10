حميد العامري: عُمان ستكون وجهة بارزة لصناع الأفلام بالسنوات المقبلة

تشهد سلطنة عمان نهضة ثقافية لافتة، من أبرز تجلياتها تعدد وتنوع المهرجانات السينمائية، والاهتمام بالشعر والمسرح، ما يعني التحرك بخطى ثابتة لنشر وترويج الفنون وتحفيز الطاقات الشابة على الإبداع.

وأشار الكاتب والمخرج السينمائي العماني حميد بن سعيد العامري، في حواره مع "إرم نيوز"، إلى أن السلطنة تراهن على المهرجانات لنشر الثقافة السينمائية التي تنتقي أعمالا ذات جودة فنية عالية وتناقش القضايا المجتمعية.

ولفت إلى إقبال الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، ما يساهم في تطوير قدراتهم وكفاءتهم، متوقعا أن يؤتي هذا الحراك الثقافي ثماره حيث "ستكون السلطنة واجهة بارزة لصناعة الأفلام في السنوات القادمة"، حسب تعبيره.

وحميد بن سعيد العامري هو كاتب ومخرج سينمائي بارز بالساحة الثقافية العمانية، ويترأس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، ومن أعماله "الدروج"، و"الذهب الأبيض"، و"ذاكرة حجر"، ومن إصداراته كتاب "لقطات من السينما العمانية".