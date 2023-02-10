حميد العامري: عُمان ستكون وجهة بارزة لصناع الأفلام بالسنوات المقبلة
تشهد سلطنة عمان نهضة ثقافية لافتة، من أبرز تجلياتها تعدد وتنوع المهرجانات السينمائية، والاهتمام بالشعر والمسرح، ما يعني التحرك بخطى ثابتة لنشر وترويج الفنون وتحفيز الطاقات الشابة على الإبداع.
وأشار الكاتب والمخرج السينمائي العماني حميد بن سعيد العامري، في حواره مع "إرم نيوز"، إلى أن السلطنة تراهن على المهرجانات لنشر الثقافة السينمائية التي تنتقي أعمالا ذات جودة فنية عالية وتناقش القضايا المجتمعية.
ولفت إلى إقبال الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، ما يساهم في تطوير قدراتهم وكفاءتهم، متوقعا أن يؤتي هذا الحراك الثقافي ثماره حيث "ستكون السلطنة واجهة بارزة لصناعة الأفلام في السنوات القادمة"، حسب تعبيره.
وحميد بن سعيد العامري هو كاتب ومخرج سينمائي بارز بالساحة الثقافية العمانية، ويترأس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما والمسرح، ومن أعماله "الدروج"، و"الذهب الأبيض"، و"ذاكرة حجر"، ومن إصداراته كتاب "لقطات من السينما العمانية".
نلاحظ زيادة المهرجانات السينمائية في سلطنة عمان مؤخرا آخرها مهرجان سينمانا الدولي.. هل هذا دليل على نقلة نوعية يشهدها الحراك الثقافي العماني؟
شكرا جزيلا لتسليطكم الحوار حول الحراك السينمائي بالسلطنة.
نرى أن المهرجانات تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة السينمائية، من خلال ما تعرضه من أفلام مختارة بعناية، بالإضافة إلى ضيوف المهرجانات، وهم من ممارسي المجالات السينمائية التي تسهم في نقل الخبرة والمعرفة إلى المتلقين الراغبين في تطوير كفاءاتهم وتقديم أعمالهم المستقبلية.. وما نشهده من وجود الأعمال العمانية في العديد من المهرجانات الدولية له أثر مكتسب من حضور المهرجانات والاحتكاك بالمشتغلين في هذا المجال السينمائي.
نظمت مؤخرا "الجمعية العمانية للسينما والمسرح" التي تشرف عليها، أول نسخة لمهرجان سينما المرأة والطفل الدولي.. هل تعتقد وجود مهرجانات دولية متخصصة بقضايا محددة يجذب أكثر الجمهور؟
لأهمية التنوع والتخصص في نوع وقضية محددة، حيث يمنح تنوع المهرجانات ميزة الاختلاف بين كل مهرجان وآخر بالإضافة إلى التركيز في القضايا المطروحة في المهرجان وكيفية مناقشة قضية ما بالأسلوب السينمائي، والذي يمنح هذا النوع إقبالا جيدا للمهتمين بقضية ما.
كما يمكن الخروج من هذه المهرجانات التخصصية بصورة أوضح من خلال الأعمال التي تطرقت لها، ومهرجان المرأة والطفل الدولي الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما والمسرح هو تجربة لهذه النوعية من المهرجانات، ولقد وجد قبولا في المجتمع وشهد حضور العائلات وطلبة المدارس.
كما دعمت الجمعية مهرجانا آخر شبيها بالتخصصي السينمائي، وهو مهرجان شبابيك للسينما المستقلة، حيث تم دعمه من دورته الأولى، واستمر الدعم في الدورة الثانية، وذلك للاهتمام بنوعية هذه الاشتغالات التي تعد التجارب التي تصقل صناع الأفلام في كيفية طرح أعمالهم وتقديم أنفسهم وآرائهم باستقلالية عن شركات الإنتاج المشترطة للأفكار والطرح الذي لا يناسب صناع الأفلام.
حصل فيلمك الوثائقي "الذهب الأبيض" على شهادة التميز في الهند.. ما الذي يميز هذا النوع من الأفلام؟
فيلم" الذهب الأبيض" أحد الأفلام التي قدمتها في تجاربي البسيطة، وهو ثالث الأفلام التي توجت بالجوائز بعد فيلم "الحقم.. الحمام في مسقط" الوثائقي القصير، وفيلم "ذاكرة كالحجر" الوثائقي القصير الذي حصل على الخنجر الذهبي لأفضل فيلم وثائقي من مهرجان مسقط السينمائي الدولي التاسع لفئة الأفلام العمانية.
حصل هذا الفيلم بعد شهادة التميز بالهند، على جائزة "يوسف العمير" لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان سينمانا للفيلم الدولي في دورته الثانية.
ميزة هذا الفيلم هو تناوله لمصدر غذائي في البيئة العمانية بأسلوب سينمائي، فندرة المعلومات التي تم طرحها في الفيلم وتنوع المواقع والتصوير والاختزال في طرح الموضوع حيث لا يشعر المشاهد بالملل في دقائقه البسيطة، وهو نموذج للأفلام القصيرة كما أبلغتني ناقدة سينمائية وطلبت أن يكون هذا الفيلم في منهجها التدريسي لطلبة السينما.
ما العقبات أو النقاط التي تحتاج تحسينا لنشر الثقافة السينمائية خاصة لدى الشباب بالسلطنة؟
الآن، مع سهولة الحصول على المعلومات والمعرفة من خلال وسائل الإنترنت والثورة التقنية والتكنولوجية التي تجتاح العالم، أرى أنه لا يوجد عذر لأحد في تبرير عدم معرفته وجهله في مجال يتوجه له، يجب ألا تكون معرفتنا محدودة على جزء بسيط في المجال.
وأرى أن نبحث عن كل الحلقات أو الدوائر التي تتشكل منها المنظومة السينمائية أو صناعة الأفلام، كما لا نكتفي من خلال البحث الرقمي فقط، بل الحرص على حضور المهرجانات والفعاليات والورش والندوات والاشتغالات الجماعية، بالإضافة إلى القراءة ومشاهدة الأفلام بصورة مستمرة، التي تسهم في تشكيل شخصية السينمائي، كما أن العمل السينمائي هو عمل فريق متناغم وليس عمل فرد.
لماذا وصلت السينما متأخرة إلى سلطنة عمان؟ وهل الأفلام العمانية نجحت في نقل مشاغل مجتمعها؟
وصلت السينما إلى السلطنة منذ فترة ليست بسيطة، ولكن الاشتغال عليها ومحاولة طرح القضايا المجتمعية والإبداعية هو الذي تأخر، ويمكن لعدة أسباب منها بناء الدولة وتأسيس نهضة في بلد متسع الأطراف، والبناء والتعليم والصحة والطرق والأمن، وهي أساسيات أخذت وقتا لتكوين الشخصية العمانية التي أصبحت مميزة للآخرين.
الاشتغال بالسينما شرع من بداية النهضة أو من بداية التصوير التلفزيوني الذي كان يصور أعماله بكاميرات سينمائية، ولكن كأعمال سينمائية تُعرض على شاشات السينما المتعارف عليها كان مع فيلم "البوم" للدكتور خالد الزدجالي في 2006.. وبمجمل الأفلام السينمائية الروائية الطويلة فلقد حاولت نقل قضايا المجتمع؛ فمثلا فيلم "البوم" ناقش قضية معاصرة في ذلك الوقت، وهي منافسة التجار الكبار وجشعهم أبناء المواطنين الذين يبحثون عن رزقهم البسيط، كما تناول فيلم "أصيل" للدكتور خالد الزدجالي قضية البدو الذين يعيشون في الصحراء مع إبلهم.
أفلام قليلة ولكن لا يمكنها إلا أن تطرح قضايا المجتمع الذي تنتسب إليه وهم من تستهدفهم. أما بالنسبة للأفلام القصيرة فهناك عدد كبير من هذه الأفلام التي تناولت مواضيع وقضايا هامة في المجتمع العماني.
لماذا التركيز أكثر في عمان على صناعة الأفلام القصيرة؟ وهل تشجيع الشباب على اقتحام هذه الصناعة كاف لتطويرها؟
صناعة الأفلام القصيرة لها عدة مميزات، وأهمها الجانب الاقتصادي الذي تحتاجه صناعة الأفلام الروائية الطويلة، وكذلك هي تجارب لصناع الأفلام وهي مشاريع لأفلام طويلة، بالإضافة إلى أن لها مهرجانات خاصة ومساحة جيدة لتقديمها..
واقتحام الشباب لهذه الصناعة يساهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وإذا لم تتمكن من صناعة فيلم طويل فقدم فيلما قصيرا.. المهم الاشتغال والاستمرار وعندما تجد نفسك قادرا على تقديم فيلم طويل ولديك الإمكانيات المادية والبشرية فما يمنعك من تقديم فيلم طويل.
طبعاً لا ندعو للاستمرار في صناعة الأفلام القصيرة، ولكن ندعو إلى عدم الركود والبحث عن التطوير والتحسين.. ويوما ما سيصل مَن اجتهد واشتغل على نفسه بصورة أكبر.
وثقت في كتاب سابق تجربة السلطنة في قطاع السينما منذ السبعينات إلى العقد الأخير.. كيف تقيّم هذه التجربة؟
كتاب (لقطات من السينما العمانية) هو الكتاب الوحيد الذي حاول توثيق الاشتغالات والحراك المؤسسي والخاص والجمعية والأفراد في المجال السينمائي، وهو عبارة عن لقطات تشبه لقطات الكاميرا السينمائية الواسعة والمتوسطة والقريبة جدا من المجال السينمائي، وفي هذا الكتاب أشير إلى وجود أنشطة وفعاليات وأعمال وتوجهات وحماس وطاقات شبابية في الجانب السينمائي تحتاج إلى رعاية وإيمان ودعم وتوجيه وتنظيم واستثمار جيد لمستقبل أفضل.
ومع إيماننا بالنهضة المتجددة التي تعيشها السلطنة حاليا، فنحن على ثقة بأن السلطنة ستكون وجهة بارزة لصناع الأفلام في السنوات القادمة.