“مُتّـَكأ” لرقية الحارثية.. تدفق إيقاعي للقصيدة يراوح بين العمود والتفعيلة

وتعتمد الشاعرة في تقديم قصائدها على عناوين جاذبة تتبعها بعتبات نصية كانت بمثابة الموجّه للقراءة والمفتاح السري لفك رموز القصيدة.

ففي الإهداء تكتب: “إلى أخي عبد الله، المُتَّقِد بالأبَديّة، الأنيق في الغياب، السّابح في جَلالِ الله، سَلامٌ عليكَ إلى يومِ يبعثون”.

ثم تفتتح المجموعة بقصيدة “الحنين لزاهدٍ لن يعود!”، تناجي فيها الشاعرة روح جدها الراحل، تلك التي ستظل حاضرة فيها رغم رحيله عن الدنيا.

وهي رغم ما تشعر به من نيران الفقد والحنين له إلا أنها تعرف أنه ذهب إلى ما هو أجمل وأوسع؛ جنات الله الواسعات، وتعدد مناقبه التي عُرف بها على الأرض وستكون نورًا له في السماء:

“لمْ يَكْتَرِثْ لاكْتِظاظِ الزَّيْفِ، كانَ بِهِ

شوْقٌ كَثيفٌ إلى الجَنَّاتِ لمْ يَغِبِ

يسيرُ للهِ، في ثوبِ الصَّلاةِ لهُ

طرائِقٌ لِخَلاصٍ غيرِ مُقْتَضِبِ

ويَرْتدي الزُّهْدَ، في مِحْرابِ رِحْلَتِهِ

إلى السَّماءِ رأى الأنوارَ عنْ كَثَبِ

قدْ كان جدِّي الضِّياءَ المَحْضَ، بوْصَلةً

إلى شَبابيكِ طُهْرٍ في الدُّجى اللَّجِبِ

يا سِدْرَةَ النُّورِ، تَحْتَ الظلِّ قدْ غَطَسَتْ

أرْواحُنا عَنْ أذًى ثاوٍ ومُضطَرِبِ

تهيئُ الدَّربَ للْفِرْدَوِسِ تكْنِزُهُ،

حَقائِبًا بضـياءٍ مُفْـعَمٍ رَطِبِ”.