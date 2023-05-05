محمد كزّو في جولة فكرية وفعليّة لـ"رينيه ديكارت" وعوالمه

صدر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن (2023)، كتابٌ للباحث المغربي محمد كزّو، دسِم متميِّز في مادَّته ولطيف في موضوعه، يتناول رحلة "رينيه ديكارت" الميدانية والفلسفيَّة، بعنوان رئيس: "رحلة ميدانية في عوالم ديكارت"، وبعنوان فرعي "حول تعثّر الحداثة عربيّاً".

والسُّؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ العربي لهذا الكتاب الذي جاء في 164 صفحةً؛ ما الجديد الذي يُقدِّمه وما الإضافة التي يحملها في موضوعٍ بات مستهلكاً، يبحث فلسفةَ الفيلسوف الفرنسيِّ الأشهر "رينيه ديكارت" الذي "قُتِل بحثاً" كما يرى كثيرون؟

ويجيب كزّو على ذلك بقوله: "إنّ البحث الذي انصبَّ حول ديكارت كان من سياق الواقع الذي تطلّبته المراحل التي عاشها العالم العربي الإسلامي، بعدما لامس الحداثة وتعامل معها، أو بتعبير أصح، مع المنجز الغربي الذي سطع نجمه في المجالات كلّها، وانصهر في الحياة العربية اعتماداً على نتائج الحداثة، وليس على جذورها".