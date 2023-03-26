شيماء المرزوقي: أدب الطفل يحظى باهتمام كبير في الإمارات

أشارت الكاتبة والقاصة الإماراتية شيماء المرزوقي إلى أن التطور الذي بات يحظى به أدب الطفل في الإمارات يعود للاهتمام الكبير بهذا الجنس الأدبي، ما مكّنه من النمو والانتشار وجذبه القراء.

وتوقعت المرزوقي، في حوارها مع "إرم نيوز"، أن يحقق أدب الطفل المزيد من التفوق والتميز بسبب الدعم الحكومي بموازاة استفادته من الخبرات الدولية في هذا المجال"، مشيرة إلى أن "شغفها للكتابة لليافعين يأتي ضمن مشروعها الأدبي الذي يستهدف صغار السن"، حسب تعبيرها.

وشيماء المرزوقي كاتبة وناقدة إماراتية ومؤلفة قصص أطفال وروائية، قدمت لمكتبة الطفل أكثر من 37 قصة، وهي متخصصة في أدب اليافعين، ومن أعمالها "إنسال"، و"الروضة هي أجمل شيء"، وغيرهما.