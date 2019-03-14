فلسطيني وعمانية في القائمة الطويلة لجائزة ”مان بوكر“ الدولية‎

اختارت لجنة تحكيم جائزة ”مان بوكر الدولية“ في بريطانيا، والمخصصة للأعمال المترجمة إلى الإنجليزية، عملين لكاتبين عربيين ضمن القائمة الطويلة لعام 2019، والتي ضمت 13 كتابًا.

وشملت القائمة المجموعة القصصية ”نكات للمسلحين“، للفلسطيني-الآيسلندي ”مازن معروف“، والتي ترجمها للإنجليزية البريطاني جوناثان رايت.

وسبق لهذه المجموعة أن فازت عام 2016 بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت.

وضمت القائمة، رواية ”سيدات القمر“ للعمانية ”جوخة الحارثي“، والتي ترجمتها للإنجليزية المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث بعنوان ”كريستال باديز“.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للجائزة بالإنترنت، أمس الأربعاء، أن لجنة التحكيم تلقت 108 أعمال هذا العام.

وتشكلت لجنة التحكيم من خمس شخصيات، برئاسة المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز، وعضوية الصحفية والمترجمة الأمريكية مورين فريلي، وأستاذة الفلسفة البريطانية أنجي هوبز، والروائي النيجيري إلناثان جون، والكاتب الهندي بانكاج ميشرا.

وتذهب الجائزة سنويًا إلى عمل واحد مترجم إلى الإنجليزية ومنشور في بريطانيا أو أيرلندا. ويتقاسم المؤلف الأصلي والمترجم القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وتعلن الجائزة قائمتها القصيرة المكونة من ستة كتب، في التاسع من أبريل نيسان، بينما تكشف النقاب عن اسم العمل الفائز في 21 مايو/ أيار.