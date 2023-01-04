كان يَعتبر الفنَّ "حرامًا".. تقديم سيرة الشعراوي في مسرحية يثير جدلًا بمصر

كان يَعتبر الفنَّ "حرامًا".. تقديم سيرة الشعراوي في مسرحية يثير جدلًا بمصر
أثار الإعلان عن تقديم السيرة الذاتية لرجل الدين المصري الراحل محمد متولي الشعراوي، في عمل مسرحي ضمن خطة المسرح القومي المصري للعام 2023، جدلًا واسعًا بين الأوساط الثقافية في مصر، والذين أشاروا إلى أن للشعراوي العديد من الفتاوى التي يهاجم خلالها الفن ويعتبره "حرامًا"، فيما أكدت وزارة الثقافة المصرية أنه لن يقدَّم عرض مسرحي عن الشعراوي إلى بموافقة جهات مختصة.
وكان رئيس المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي، أعلن عن التحضير لـ أمسية ثقافية تحمل اسم "السيرة"، والتي تقدم سيرة الشعراوي، ضمن الخطة الموضوعة خلال شهر رمضان 2023، كأولى الشخصيات التي تم الإعلان عن البدء بها ضمن سلسلة من الشخصيات والقامات التاريخية المصرية المؤثرة.
وكتب المنتج المصري محمد العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد كان الشعراوي، على الشط الآخر من الفن والفنانين، كان ضدكم وضد ثقافتكم، كان يرفضكم جميعًا".
وأضاف "اليوم نعلن انتصار الشعراوي عليكم، فهو بالتأكيد لم يكن مع الباليه ولا الأوبرا، ولا الموسيقى (المعازف) ولا أي فرع من فروع الثقافة".
وتابع "المسرح القومي يقدم سيرة من سجد لله شكرًا على هزيمة 67، اليوم نعلن بكل ارتياح هزيمتنا، ومبارك عليكم الانتصار".
من جهتها، تقدمت البرلمانية فريدة الشوباشي، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بشأن ضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي في وسائل التوعية وتصحيح المفاهيم المشوهة، مثل: الفنون عامة، سينما ومسرح ومسلسلات.
وقالت الشوباشي، في طلب الإحاطة "على سبيل المثال لا الحصر، كيف يقوم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة بإنتاج مسرحية عن الشيخ الشعراوي، الذي سجد لله شكرًا على هزيمة 67، وقال بثقة إنه فرح لهزيمة مصر؟".
وأضافت "كيف يمكن توطيد شعور الانتماء الوطني لمشاهدي هذه المسرحية؟، وكذلك فإن الراحل الشعراوي حرّم الفن وأموال الفن، وحرّض على عدم وضع النقود في البنوك لأن فوائد البنوك، حرام"!!.
وعلقت وزيرة الثقافة المصرية على الجدل المثار، مشيرة إلى أنه "لن يقدَّم عرض مسرحي عن الشيخ الشعراوي".
وأضافت وزيرة الثقافة في مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس": "المسألة هي أنه كان هناك إعلان عن الجدول الفني لموسم المسرح، وكان من ضمنها اقتراح لمدير المسرح القومي بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في شهر رمضان".
وتابعت الكيلاني "أمسية عن شخصية في يوم، وليس عملًا مسرحيًّا كاملًا كما جاء في الخبر، والمقترح كان مقدمًا من مدير المسرح ولم يعرض على اللجنة المختصة".
وأردفت: توجد لجنة مشكَّلة للأفكار، والأعمال المقترحة تقدَّم لها أولًا، واللجنة تقر الأعمال من خلال معايير وشروط معينة هي وضعتها، وعلى رأس هذه اللجنة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان أحمد فؤاد سليم، ومعهم مجموعة كبيرة جدًّا من الفنانين في مختلف التخصصات".
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنها عقب قراءتها للأخبار المنتشرة حول المسرحية، "أصدرت توجيهات بعدم الإعلان عن أي أعمال مسرحية، إلا بعد عرضها على اللجنة المختصة والحصول على موافقتها، وكذلك ضرورة اختيار شخصيات تنويرية أثرت في كل المجالات".