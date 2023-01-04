كان يَعتبر الفنَّ "حرامًا".. تقديم سيرة الشعراوي في مسرحية يثير جدلًا بمصر

أثار الإعلان عن تقديم السيرة الذاتية لرجل الدين المصري الراحل محمد متولي الشعراوي، في عمل مسرحي ضمن خطة المسرح القومي المصري للعام 2023، جدلًا واسعًا بين الأوساط الثقافية في مصر، والذين أشاروا إلى أن للشعراوي العديد من الفتاوى التي يهاجم خلالها الفن ويعتبره "حرامًا"، فيما أكدت وزارة الثقافة المصرية أنه لن يقدَّم عرض مسرحي عن الشعراوي إلى بموافقة جهات مختصة.

وكان رئيس المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي، أعلن عن التحضير لـ أمسية ثقافية تحمل اسم "السيرة"، والتي تقدم سيرة الشعراوي، ضمن الخطة الموضوعة خلال شهر رمضان 2023، كأولى الشخصيات التي تم الإعلان عن البدء بها ضمن سلسلة من الشخصيات والقامات التاريخية المصرية المؤثرة.