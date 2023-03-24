مسرح البيئة.. الثقافة في خدمة المناخ

وتحت عنوان"المسرح والبيئة"، ناقش الملتقى الفكري الموازي لأيام الشارقة المسرحية عبر عرضه 7 أطروحات، والأفق المغاير للمسرح في تعاطيه مع منظومة البيئة وكيفية المحافظة عليها.

وأسهم في هذه الملتقى الفكري كل من فهد الكغاط (المغرب)، دينا أمين (مصر)، جورج مطر (لبنان)، محمد شيحة (مصر)، علي محمد سعيد (السودان)، حسن يوسفي (المغرب )، وانتهت الأوراق البحثية مع الكاتب والباحث التونسي محمد المي، وبإدارة الفنان الإماراتي عبد الله مسعود.

وأجمع المشاركون في هذا الملتقى على دور المسرح في نشر الوعي بالقضايا البيئية، ولفت انتباه سكان المنطقة العربية بخطورة التغيرات المناخية، وذلك عبر قدرة أب الفنون الهائلة في التواصل مع الجمهور وبأساليبه التعبيرية المتنوعة، حيث بوسعه تحفيز الجمهور على تبني سلوك بيئي إيجابي يحد من التلوث والتغير المناخي.

المسرح البيئي

أعادت أيام الشارقة المسرحية إلى دائرة الضوء، مفهوم المسرح البيئي من منطلق فكري وجدلي راوحت بالتركيز على دور المسرح البيئي في معالجة هذه القضايا من جهة، وبين المسرح الذي يعبر عن صوت بيئته وينقل واقعها ويناقشها أملا في تغيير مجتمعه نحو الأفضل، من جهة أخرى.