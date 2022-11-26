جوقة المسرح السعودية تنافس في معقل الفن الرابع بمصر

تعرض فرقة مسرحية سعودية من الشبان والشابات، مساء اليوم السبت، عرضاً لمسرحية بعنوان "سجناء أحرار" في منافسة شبابية قادمة من المملكة إلى مصر التي تعد معقل المسرح أو الفن الرابع في العالم العربي.

وانطلقت يوم الجمعة، الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي الشبابي 2022 الذي سيقام على المسرح الرئيس بالسوق القديم في مدينة شرم الشيخ في مصر اخلال الفترة 25 - 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووصلت فرقة نادي جوقة المسرح السعودية، إلى المدينة الساحلية قبل يومين للمشاركة في المهرجان وتمثيل السعودية دولياً.