جوقة المسرح السعودية تنافس في معقل الفن الرابع بمصر
تعرض فرقة مسرحية سعودية من الشبان والشابات، مساء اليوم السبت، عرضاً لمسرحية بعنوان "سجناء أحرار" في منافسة شبابية قادمة من المملكة إلى مصر التي تعد معقل المسرح أو الفن الرابع في العالم العربي.
وانطلقت يوم الجمعة، الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي الشبابي 2022 الذي سيقام على المسرح الرئيس بالسوق القديم في مدينة شرم الشيخ في مصر اخلال الفترة 25 - 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووصلت فرقة نادي جوقة المسرح السعودية، إلى المدينة الساحلية قبل يومين للمشاركة في المهرجان وتمثيل السعودية دولياً.
وتدور أحداث المسرحية التي كتبها أحمد العنزي، حول فنان تشكيلي اسمه "عماد" يعاني من مشاكل نفسية تجعله أسيراً لأطياف تسيطر على تفكيره وحياته، وتلخص هذه الأطياف قصة الفنان الذي يعيش في غرفة صغيرة، معزولاً عن العالم.
ويقرر "عماد" فجأة في يوم من الأيام النزول للشارع، ومواجهة الجمهور مقدماً لوحة مجانية بشرط أن يكون ما يرسمه باللوحة من اختيار الجمهور.
ويقود المخرج الشاب، تركي باعيسى، فريقاً من الشبان والشابات لتقديم عرض مميز ينافسون فيه مع العروض الأخرى المشاركة، سيما المصرية التي تمتلك خبرة وإرثاً كبيراً يعزز من حظوظها.
فيما يضم فريق الممثلين، حمد بن جنيدل ودنيا العنزي ونمارق عادل، وثلاثتهم ممثلون سعوديون شبان.
وحصدت جوقة المسرح السعودية، الشهر الماضي، أربع جوائز وشهادتين تقديريتين في ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة عن مسرحية تحمل عنوان "الظل".
وعانى المسرح السعودي من بعض القيود الاجتماعية المحافظة في الماضي، لكنه لم يغب عن البلاد، حيث كان يتم تعويض غياب النساء في المسرحيات المنقولة عن نص مسرحي متكامل، عن طريق لعب أحد الفنانين دور امرأة في المسرح، وهو مشهد شائع في المسرح السعودي.
كما حافظت الفنانات على ظهورهن في المسرح من خلال الفرق النسوية فقط، والتي تنشط في الجامعات والمدارس وتعرض مسرحياتها على جمهور نسائي فقط.
وتسعى السعودية التي تشهد منذ سنوات نشاطاً فنياً وثقافياً لافتاً، لدعم حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تمكين المواهب المسرحية الشابة من اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة مستمدة من التجارب الدولية، وتبادل العلم والمعرفة والمثاقفة بين المسرح السعودي والمسرح الدولي.