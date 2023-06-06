جيسون أرو يقدم الدور الرئيسي في مسرحية "هاملتون"
أعلن جيفري سيلر ومايكل كاسل، منتجا مسرحية "هاملتون" الموسيقية الحائزة على جوائز توني وجرامي وأوليفييه وبوليتزر، انضمام الممثل جيسون أرو للعب دور ألكسندر هاملتون خلال الجولة العالمية للمسرحية في ظهورها الأول في أبوظبي، بشهر يناير 2024.
وانضم أرو إلى الطاقم الأسترالي خلال العرض الأول للمسرحية في سيدني في مارس عام 2021، ليواصل تقديم الشخصية المميزة في عروض ملبورن وبريسبان وأوكلاند حالياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل كاسل، منتج الجولة العالمية للمسرحية: "يسرنا اختيار أرو لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون مجدداً، بعد أن قدم أداءً مميزاً نال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. ونتطلع قدماً لإتاحة العرض الاستثنائي أمام المزيد من الجماهير خلال جولة هاميلتون العالمية".
من جانبه، قال الممثل جيسون أرو: "يسعدني الحصول على هذه الفرصة المميزة لمواصلة أداء أحد أبرز الأدوار في عالم المسرح. وشكل اختياري لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون نقطة تحول بارزة في مسيرتي المهنية، وأطمح إلى مواصلة التعلم من هذه الشخصية الفريدة. وكان تفاعل الجمهور مع المسرحية رائعاً في أستراليا ونيوزيلندا، ولا يسعني الانتظار حتى تقديم هذه الشخصية للجمهور في جميع أنحاء العالم".
ومن المقرر الإعلان عن كامل طاقم التمثيل خلال الأشهر القادمة.
وتُعرض الجولة العالمية الأولى من نوعها لمسرحية هاملتون حالياً في سبارك أرينا في أوكلاند، ومن المقرر أن تنطلق على مسرح سولير في مانيلا في سبتمبر، وذلك قبل العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد أرينا بأبوظبي في يناير 2024.
ويتم الإعلان عن عرض المسرحية في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة.
وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي، حيث نالت إعجاباً واسعاً لدى النقاد والجماهير على حد سواء، مما أكسبها شهرة عالمية لتُقدم على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن والمسارح الأسترالية والألمانية، بالإضافة إلى عرضها في نيوزيلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتروي هاملتون من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.