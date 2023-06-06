جيسون أرو يقدم الدور الرئيسي في مسرحية "هاملتون"

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل كاسل، منتج الجولة العالمية للمسرحية: "يسرنا اختيار أرو لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون مجدداً، بعد أن قدم أداءً مميزاً نال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. ونتطلع قدماً لإتاحة العرض الاستثنائي أمام المزيد من الجماهير خلال جولة هاميلتون العالمية".

من جانبه، قال الممثل جيسون أرو: "يسعدني الحصول على هذه الفرصة المميزة لمواصلة أداء أحد أبرز الأدوار في عالم المسرح. وشكل اختياري لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون نقطة تحول بارزة في مسيرتي المهنية، وأطمح إلى مواصلة التعلم من هذه الشخصية الفريدة. وكان تفاعل الجمهور مع المسرحية رائعاً في أستراليا ونيوزيلندا، ولا يسعني الانتظار حتى تقديم هذه الشخصية للجمهور في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر الإعلان عن كامل طاقم التمثيل خلال الأشهر القادمة.

وتُعرض الجولة العالمية الأولى من نوعها لمسرحية هاملتون حالياً في سبارك أرينا في أوكلاند، ومن المقرر أن تنطلق على مسرح سولير في مانيلا في سبتمبر، وذلك قبل العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد أرينا بأبوظبي في يناير 2024.