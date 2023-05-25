تركي آل الشيخ يعلن موعد مسرحية "ميمو" ضمن فعاليات جدة
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، موعد عرض مسرحية ميمو، التي تأتي ضمن فعاليات جدة لعام 2023.
وقال آل الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "مسرحية ميمو، للفنان الكبير أحمد حلمي، تنتظركم في المسرح العربي في سيتي ووك من 1 إلى 5 يونيو (حزيران)".
وتدور أحداث المسرحية، التي يعود فيها الفنان المصري أحمد حلمي إلى العمل المسرحي بعد غياب أكثر من 20 عامًا، حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها، ولكن ما يحدث مختلف تماماً عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.
وفي الـ26 من شهر نيسان/أبريل الماضي، أطلق المركز الوطني للفعاليات في السعودية كتيب تقويم فعاليات جدة الشامل، الذي يضم كل التجارب والمسرحيات والمطاعم وكافة مناطق الفعاليات في جدة.
ويهدف الكتيب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها، إلى توفير معلومات شاملة للزوار والمقيمين في جدة حول جميع الفعاليات التي ستتم إقامتها، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والفنية والثقافية، وكذلك المناطق السياحية والترفيهية والتجارية.