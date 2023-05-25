تركي آل الشيخ يعلن موعد مسرحية "ميمو" ضمن فعاليات جدة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، موعد عرض مسرحية ميمو، التي تأتي ضمن فعاليات جدة لعام 2023.

وقال آل الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "مسرحية ميمو، للفنان الكبير أحمد حلمي، تنتظركم في المسرح العربي في ‫سيتي ووك من 1 إلى 5 يونيو (حزيران)".