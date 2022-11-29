تظاهرات مسرحية سورية تحتفي بـ"أبي الفنون"

تحتفي مسارح المدن السورية بالمسرح "أبي الفنون" عبر عروض محلية أو مترجمة تحاول إعادة الألق إلى الفن المسرحي.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن فعاليات مهرجان "تراث وإبداع" الذي تقيمه وزارة الثقافة، ويشمل معظم أنواع الفنون.

ومن الأعمال التي تعرض، مسرحية "مورفين" ترجمة ثائر زين الدين وإخراج ليال الهادي في مدينة السويداء، و"نحاس يافون وأشياء أخرى" لضرام سفان على مسرح دير الزور، و"آخر ليلة.. أول ليلة" تأليف جوان جان وإخراج علي عبدالحميد على مسرح مدينة مصياف، و"روبوت" لرضوان جاموس على مسرح طرطوس.

وتعتبر مسرحية "ديستوبيا" التي تعرض حالياً على مسرح الحمراء بدمشق، من الأعمال اللافتة للمخرج مأمون الخطيب، وهي اقتباس حر عن نص "المزبلة الفاضلة" للكاتب عباس الحايك.

ويقول المخرج مأمون الخطيب لـ"إرم نيوز": "إن العمل يصور العلاقة مع المكان بناء على الحالات الشعورية والفكرية التي يعيشها ساكنوه إضافة إلى الدلالات التي ينطوي عليها".

ورغم أن تسمية "المزبلة" تثير المشاعر السلبية، إلا أن المخرج نبش الحالات المستترة داخل الشخصيات محاولاً إبراز الجماليات عند المهمشين والتعامل مع موجودات المكان ككائنات تمتلك مشاعر إنسانية.