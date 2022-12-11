"حدائق الأسرار" يحصد جوائز أيام قرطاج المسرحية

وكان المهرجان الذي انطلق في الثالث من ديسمبر كانون الثاني تحت شعار (برشا محبة) قد عرض أكثر من 80 مسرحية من 23 دولة ضمن مسابقته الرسمية وبرامجه الموازية.

ومنح المهرجان في حفل الختام عددا من الجوائز الموازية حيث فاز بجائزة فرحات حشاد لأفضل توضيب تقني، التي يقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد نوير المتخصص في مسرح العرائس عن عرض (المنفى) إخراج نادر بلعيد.

وذهبت جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير، المقدمة من نقابة الصحفيين، لعرض (ثقوب سوداء) إخراج عماد المي كما نوهت لجنة التحكيم بعرض (عطارد) إخراج أوس إبراهيم.