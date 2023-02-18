مهرجان الفجيرة للمونودراما يفتتح دورته العاشرة بعرض لـ"إنانا" السورية

كما يشمل برنامج المهرجان ورشة عمل بعنوان (القناع ولغة الجسد في المسرح) يقدمها الممثل والمخرج الفرنسي سيرجي نيكولاي، وورشة أخرى بعنوان (فن المايم.. نظرة على التمثيل الصامت) يقدمها البرازيلي خورخي ماسكارينهاس، وورشا أخرى متخصصة في الرقص والأداء الحركي على المسرح.

وتستضيف الفجيرة على هامش المهرجان الدورة السادسة والثلاثين للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) في الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط.

وكان المهرجان الذي يقام كل عامين ويسلط الضوء على العروض الأدائية القائمة على الممثل الواحد قد انطلق لأول مرة في 2003.