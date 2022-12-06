مسرحية "شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال.. حنين يؤجج صراعات الماضي

تطرح مسرحية "شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال حالة الصراع بين شخصياتها التي تكوّن عائلة، نتيجة شعور الفقدان والشوق، الذي يتأجج إلى فعل عنيف ويكشف حجم الهشاشة والتفكك الذي تعاني منه الأسرة.

ومسرحية "شوق" التي عُرضت، يوم السبت الماضي، في افتتاح "أيام قرطاج المسرحية" على خشبة مسرح "الحمراء" في العاصمة تونس، هي من إنتاج مركز الفنون الدرامية بـ "بن عروس" ويتولّى تقمص أدوارها: مريم بن حسن، ونادرة التومي، وأمل فرجي، وعبد المنعم شويات، وحمادي البجاوي.