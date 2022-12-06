مسرحية "شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال.. حنين يؤجج صراعات الماضي
تطرح مسرحية "شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال حالة الصراع بين شخصياتها التي تكوّن عائلة، نتيجة شعور الفقدان والشوق، الذي يتأجج إلى فعل عنيف ويكشف حجم الهشاشة والتفكك الذي تعاني منه الأسرة.
ومسرحية "شوق" التي عُرضت، يوم السبت الماضي، في افتتاح "أيام قرطاج المسرحية" على خشبة مسرح "الحمراء" في العاصمة تونس، هي من إنتاج مركز الفنون الدرامية بـ "بن عروس" ويتولّى تقمص أدوارها: مريم بن حسن، ونادرة التومي، وأمل فرجي، وعبد المنعم شويات، وحمادي البجاوي.
وتتمحور المسرحية حول اشتياق الابن الأكبر للقاء عائلته بعد غياب طويل حيث سيعلمهم بمرضه واقتراب أجله، ويجتمع بقية الإخوة لاستقباله، لكن سرعان ما تطفو الخلافات القديمة على سطح الذاكرة، وينخرط الجميع في نوبة من اللوم والعتاب، ويتأجّج الحنين والاشتياق، ويتجدد الصراع ليكشف هشاشة الشخصيات التي تعيش في متاهة الفقدان، والرهبة، والخوف، والحلم والشوق.
وعلى خشبة المسرح يلتقي 5 ممثلين يستذكرون رحلة الصعود والهبوط التي مرّوا بها عبر حياتهم الأسرية، حول أم وحيدة وهي أرملة حزينة يشتركون في مشاعر الشفقة عليها، لكن عودة الابن الأكبر بعد غياب طويل وإخبار العائلة بمعاناته من مرض عضال سيعيد إحياء شكوك الماضي وأحقاده وخلافاته، ما يدفع بالصراع بين الشخصيات نحو العنف.
والمسرحية مقتبسة من عمل لجان لوك لاغارس، وتولّى إعادة كتابة النصّ المسرحي حمدي الحمايدي، بشكل يحتوي على كثير من المتعة والدعوة إلى متابعة القصة إلى النهاية.
ولكل فرد من أفراد الأسرة حقيقته في هذه المسرحية، فالممثلون الخمسة يبحثون عن ذواتهم وعن النصوص التي تعبّر عنهم، لا من خلال النص المنطوق فحسب بل أيضًا من خلال الحركات والمرافقة الموسيقية التي كانت ناجحة وذات دور فعّال في دفع أحداث المسرحية، إضافة إلى اختيار الأزياء بصفة ذات دلالة.
وقال المخرج حاتم دربال في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية بعد العرض، إنه اختار الانطلاق في هذا العمل المسرحي من فكرة الفقدان والموت استنادًا إلى تجربة ذاتية، حيث فقد شقيقته الصغرى في وقت سابق وخلفت الحادثة شرخًا داخل العائلة.
وأكّد أن مهمة المسرح الأساسية هي لفت النظر إلى قضايا المجتمع، وإلى السلطة وكل أفراد المجتمع الفاعلين فيما بعد الالتفاف لتغيير الواقع ومعالجته بشكل جدّي.
يُذكر أن دربال كان قد تولّى إدارة مهرجان "ايام قرطاج المسرحية" في دورتيها العشرين والحادية والعشرين سنتي 2020 و2021، وهو أكاديمي وباحث في مجال الإنتاج المسرحي.