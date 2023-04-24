تعرَّف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج

ويضم المهرجان وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عدة مسابقات منها مسابقة النقاد الدولية والتى ستشارك فيها العروض التالية: " ديك "من الأردن "حنان" من لبنان "عواء الثلج" من العراق "صورة ماريا" من مصر "الصعود إلى الهاوية" من فلسطين " الجولة الأخيرة" من تونس "شرخ في جدار الزمن" من البحرين "الطفاية" من المغرب "صدفة" من السعودية "هيلين او المتعة " من إيطاليا " الليلة التي سبقت الغابة مباشرة" من البينين "سلفي" من المغرب و"صابرة" من تونس و"مانيكان" من أستراليا و"واثق " من الجزائر و"البقع " من مصر و" نورا من فلسطين " و"رعود الخطايا " من تونس و" ماريونيت " من موريتانيا.

أما المسابقة الدولية الرسمية فتشارك فيها العروض التالية : "هذا العالم الصغير" من الولايات المتحدة الأمريكية، و"السلطة الرابعة" من تونس، و"فاتي أريان" من المغرب، و"اليوم الأخير ربما" من الإمارات العربية المتحدة، و"صح لارتيست" من الجزائر"، و"هيلين كلير" من بنجلاداش"، و"في صمت" من ليبيا، و"حال الدنيا" من مصر، وهي وهن" من لبنان، و"وجع مزمن" من العراق، و"ا د ي" من مالدوفيا.