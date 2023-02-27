"هذا هو".. عمل مسرحي فكاهي يتناول ظواهر اجتماعية تونسية

ويتولى مهدي باش تارزي تقليد عينات من المجتمع التونسي بطريقة ساخرة ومرحة في ذات الوقت، ومن بين الفيديوهات التي لاقت رواجاً كبيراً ضمن شبكات التواصل الاجتماعي نذكر مثلاً "التونسي عندما يذهب للسهر" و"التونسي حين يذهب إلى الفندق"، و"التونسي حين يذهب إلى الإدارة لقضاء شأن ما".

ويظهر باش تارزي في هذه المقاطع قدرته اللافتة على نقل أدقّ التفاصيل في المجتمع ويجمعها بطبعه المرح لينشئ محتوى ساخراً لا يشبه فيه أحداً.

ويقول باش تارزي، في شرحه لفكرة المسرحية، من خلال منشور على حسابه في "فيسبوك" إنّ "حكاية المسرحية بدأت مع نشر أول فيديو له تبعته فيديوهات أخرى لاقت تفاعلاً وإعجاباً من المتابعين".

مشيراً إلى أنّ "كل فكرة تخطر بباله يدوّنها ويكتب نصّها، ثم يُدخل عليها تعديلات فيمحو منها أشياء ويضيف أفكاراً أخرى ويصوّر الفيديو متضمناً تلك الأفكار وينشر الفيديو على صفحته منتظراً تفاعلات الناس".