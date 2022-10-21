افتتاح الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية في مصر

انطلق مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر لمدة 15 يوما حتى الـ3 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

وسيضم المهرجان، بحسب مقدمة حفل الافتتاح الإعلامية المصرية جاسمين طه، 39 حفلة موسيقية وغنائية موزعة على مسارح دور الأوبرا المختلفة على مستوى القاهرة والإسكندرية والمحافظات، مثل مسرح النافورة والجمهورية، إضافة لمسرح سيد درويش باوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور.

وسيشارك في المهرجان نحو مئة فنان عربي من مصر والأردن والمغرب والسعودية وتونس ولبنان وغيرها، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين الذين لديهم إسهامات موسيقية على مستوى الدول العربية.

بدورها، قالت الوزيرة الكيلاني إن المهرجان استطاع أن يؤكد أن مصر حائط الصد المنيع وحاملة راية الإبداع والثقافة، مشيرة إلى أن المهرجان استطاع أن يصنع فارقا فنيا في الوطن العربي على مدار الثلاثين عاما الماضية.