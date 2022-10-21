افتتاح الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية في مصر
انطلق مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يستمر لمدة 15 يوما حتى الـ3 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.
وسيضم المهرجان، بحسب مقدمة حفل الافتتاح الإعلامية المصرية جاسمين طه، 39 حفلة موسيقية وغنائية موزعة على مسارح دور الأوبرا المختلفة على مستوى القاهرة والإسكندرية والمحافظات، مثل مسرح النافورة والجمهورية، إضافة لمسرح سيد درويش باوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور.
وسيشارك في المهرجان نحو مئة فنان عربي من مصر والأردن والمغرب والسعودية وتونس ولبنان وغيرها، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين الذين لديهم إسهامات موسيقية على مستوى الدول العربية.
بدورها، قالت الوزيرة الكيلاني إن المهرجان استطاع أن يؤكد أن مصر حائط الصد المنيع وحاملة راية الإبداع والثقافة، مشيرة إلى أن المهرجان استطاع أن يصنع فارقا فنيا في الوطن العربي على مدار الثلاثين عاما الماضية.
وقالت مديرة المهرجان الدكتورة جيهان مرسي إن مصر استطاعت خلق بيئة ثقافية لتكون منارة الفن عربيا، مؤكدة أن الدعم الذي وجدته في دار الأوبرا المصرية أسهم في تقديم حدث فني يليق باسم مصر، استطاع أن يربط بين الماضي والحاضر ويرسم المستقبل.
وأشادت باحتفاء المهرجان بصناع الموسيقى الذين استطاعوا وضع علامة فارقة في تاريخ مصر من خلال الاحتفال بمئويته في دورة المهرجان هذا العام، بعد أن استطاع حفر بصمة واضحة في هذا المجال.
واعتبرت مرسي أن المهرجان يمثل صوت مصر الشادي وجامع الأقطار العربية، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر دوره فقط على تقديم الحفلات الموسيقية، حيثُ سيتزامن معه تقديم المؤتمر العلمي لتقديم خبرات الموسيقيين من خلال استضافة عدد من الباحثين خلال دورته الحالية.
وكرمت إدارة المهرجان خلال الافتتاح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، إضافة إلى 16 شخصية من قامات الموسيقى العربية، وعلى رأسهم اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، وتسلمت ابنته شجون درع التكريم.
وجرى تكريم اسم الراحل زين نصار وتسلم درع التكريم ابنه أحمد، كما كُرم الفنان اللبناني راغب علامة، ولكن تأجل تسلمه درع التكريم ليوم الأحد المقبل خلال إحيائه حفلا غنائيا.
وكرمت إدارة المهرجان كذلك عددًا من الرموز الموسيقية والغنائية مثل الفنانة صفاء أبو السعود، والشاعر هاني عبد الكريم، الذي قام بتأليف الكثير من الأغاني لكبار المطربين مثل حسين الجسمي ووردة وراغب علامة وغيرهم.
وكرم المهرجان المؤلف الموسيقي والموسيقار مودي الإمام، الذي قدم موسيقى عدد من كبار الأفلام مثل فيلم "الإرهاب والكباب " ومسرحية الزعيم للفنان عادل إمام وفيلمه أيضا "رسالة إلى الوالي"، وفيلم "الهروب"، وغيرها.
وكرمت إدارة المهرجان الفنان البحريني أحمد الجميري، ومن الكويت الفنان يعقوب الخبيزي، ومن الأردن تم تكريم الباحث الدكتور نبيل الدراس، ومن مصر عازف الناي والموسيقار الكبير عاطف إمام، والدكتورة رشا طموم أستاذ في قسم النظريات والتأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، والشاعر شوقي حجاب، والموسيقار حسين فوزي، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر، والباحث الدكتور صالح رضا، وفنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذي يقام معرض لإبداعاته في قاعة صلاح طاهر.