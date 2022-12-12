"مترو غزة".. رحلة مسرحية متخيلة من جنين إلى القطاع

بعد نحو 10 أعوام على إنتاج الفنان الفلسطيني محمد أبو سل، للعمل التركيبي المتعدد الوسائط "مترو غزة" الذي طرح من خلاله حلولا لحركة النقل في قطاع غزة، يشكل هذا العمل اليوم أساسا لعرض مسرحي من إخراج فرنسي وتمثيل فلسطيني.

وكان أبو سل، صمم عمله الفني آنذاك على أسس علمية بعد عملية بحث طويلة كان الهدف منها طرح إمكانية إنشاء شبكات قطارات تحت الأرض تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وتصل مدن القطاع ببعضها.

وقال الفرنسي هيرفي لواشمول، مخرج المسرحية التي حملت ذات الاسم "مترو غزة" بعد عرضها الأحد، على مسرح القصبة في رام الله "بدت الفكرة كأنها مزحة أن تحول عملا فنيا إلى مسرحية".

وأضاف لواشمول "عرض العمل الفني كان في العام 2012 في المعهد الفرنسي، وبدأت بعد ذلك بورش عمل في قطاع غزة مع طلاب وممثلين شباب، لكني اعتقدت أنه من المستحيل أن ننجح في عمل مسرحية مبنية على العمل الفني".

وتابع "بعد مرور سنوات تذكرت عمل محمد أبو سل، وبدأت أتخيل بعض الأشياء، وأعتقد أن الحلم أداة سياسية لتذكير العالم بطريقة مختلفة، فالحلم نوع من محاولات التغيير".