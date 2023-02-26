لماذا منع الأردن عرض مسرحية للفنانة الفلسطينية رائدة طه؟

وكانت الفنانة الفلسطينية رائدة طه، قد واجهت سابقا اتهامات من قبل عشيرة التل، بالإساءة إلى وصفي التل، بعد عرض المسرحية ذاتها في أحد المطاعم.

وقالت العشيرة في بيان أصدرته في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن العرض المسرحي الذي أقيم في مطعم وزير سابق، أساء "لرمز وطني عظيم كوصفي التل"، مشيرة إلى أنه جرى أيضا توزيع كتاب عن المسرحية تضمن "إساءات أيضا".

وردت رائدة طه حينها، بالتأكيد أنها لم توجه أي إساءة لوصفي التل، واعتذرت لعشيرته وللأردنيين عموما.

وقالت في بيان تداولته آنذاك وسائل إعلام أردنية: "قمت بعمل مسرحي يتحدث عن عائلة شهيد (عائلتي) ولم أتطرق بتاتا إلى وصفي أو تعبير بإساءة أيا كانت للشهيد وصفي التل رمز البطولة والشهامة العربية".