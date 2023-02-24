مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.. تجارب لافتة واحتفاء ثقافي

يشكل "مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي"، الذي يعقد كل عامين شاهدا على مدى تطور "أبو الفنون" في المنطقة، حيث تُعرض فيه أبرز العروض لفرق ومجموعات فنية مهمة في دول الخليج العربي، كما يمثل فرصة لاحتضان المواهب الفنية ومناقشة واقع ومستقبل الحركة المسرحية وتقييم مسارها.

وانطلقت في بداية الأسبوع الجاري، الدورة الرابعة من هذه الفعالية بمسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الإثنين القادم (27 فبراير) بقصر الثقافة بالشارقة في الإمارات، حيث ستقدم لجنة التحكيم تقريرها التقييمي وتوصياتها وتعلن الأسماء الفائزة بالجوائز.

وشهد حفل افتتاح المهرجان تقديم مسرحيَّة "النمرود" التي كتبها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وجسدها طلبة المستوى الثالث بالأكاديمية.