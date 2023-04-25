الرباط تحتضن الدورة الأولى لمهرجان المسرح الأفريقي

تحتضن العاصمة المغربية الرباط الدورة الأولى لمهرجان المسرح الأفريقي، حيث شهد أمس الاثنين حفل الافتتاح، بمشاركة فرق من غينيا وبوروندي ومالي وبوركينا فاسو والكونجو الديمقراطية والكاميرون وكينيا وجزر القمر وبنين والمغرب.

ويقام المهرجان، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالاشتراك مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ضمن برنامج (الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية) الذي يشمل 100 حدث ثقافي وفني على مدى عام.

ويمثل المغرب في المهرجان العرض المسرحي (كان يا ما كان التنورة) بطولة سناء عاصف وإخراج محمد أمين بودريقة.

وبجانب العروض المسرحية، يشمل البرنامج الممتد حتى 30 أبريل/ نيسان لقاءات ومناقشات مهنية حول (وضعية المسرح في أفريقيا) و(كيفية إعادة التفكير في المهرجانات في أفريقيا) و(كيفية خلق ديناميكية بين المعاهد المسرحية في القاهرة الأفريقية) وقضايا أخرى.

وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بمسرح محمد الخامس، الكاتب المسرحي والمخرج والممثل حبيب ديمبيلي من مالي.