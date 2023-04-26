وفاة المسرحي اللبناني سامي خياط

توفي المخرج والكاتب والممثل اللبناني سامي خياط، الأربعاء، عن عمر 79 عاماً، الذي يعتبر أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان، بحسب ما أكدت ابنته سابين خياط.

وفارق خياط الحياة داخل مستشفى رزق في بيروت الذي كان موجوداً فيه منذ نحو أسبوع في العناية الفائقة جرّاء مضاعفات إصابته بسرطان العظام، بحسب ابنته.

واشتهر خياط، المولود في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 1943، بتقديمه نحو 62 عملاً ساخراً منذ 1960.