وفاة المسرحي اللبناني سامي خياط
توفي المخرج والكاتب والممثل اللبناني سامي خياط، الأربعاء، عن عمر 79 عاماً، الذي يعتبر أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان، بحسب ما أكدت ابنته سابين خياط.
وفارق خياط الحياة داخل مستشفى رزق في بيروت الذي كان موجوداً فيه منذ نحو أسبوع في العناية الفائقة جرّاء مضاعفات إصابته بسرطان العظام، بحسب ابنته.
واشتهر خياط، المولود في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 1943، بتقديمه نحو 62 عملاً ساخراً منذ 1960.
واستهل خياط مشواره الفني بمسرحية قدمها في 1960، بعنوان (موليير هوغو وسوفوكول)، وصنفت مسرحياته ضمن المسرح الغنائي الهجائي الساخر.
مُنح في 2020 وسام الفنون والآداب الفرنسي رتبة ضابط، تقديرًا لأعماله المسرحية باللغتين الفرنسية والفرنكو- لبنانية طوال 60 عامًا، لم يتوقف فيها حتى في خضم الحرب اللبنانية.
كُرّم خياط في مناسبات عديدة في لبنان من قبل (مؤسسة جبران تويني) و(مؤسسة فخرالدين الثاني).
ومن أعماله (يس فور لياس)، (أبو كليبس)، (ستار إيبيديمي)، و(مين دريان Mine Dir Rien)، (كوما سافا)، (قرف Karafe)، و(بعبدا بوم).