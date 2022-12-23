"غدا.. وهناك".. مسرحية تونسية تتناول طبيعة العلاقات الاجتماعية الشائكة

وتتمحور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بعد فترة زمنية طويلة من الفراق، بعد أن تلقوا دعوة لحضور حفل عيد ميلاد، فيجدون أنفسهم في مكان غريب رغم انفتاحه وتعدد أبوابه ومنافذه، إلا أنه يكبّل حركتهم ويعيدهم إلى المنطلق الأول، فيدفعهم هذا الوضع إلى التأمل من جديد في واقعهم.

وفي هذا العمل يعتمد المخرج نعمان حمدة أساسا على أداء الممثل بدرجة أولى وهو ما يفسّر غياب عناصر الديكور والفراغ الذي تشهده خشبة المسرح طيلة العمل، ما يتيح للممثلين هامشا أكبر للحركة والتعبير عن وجهة نظر كلّ منهم إلى الوجود، وكيفية التعاطي مع الحلقة المفرغة التي وجد الأصدقاء فيها أنفسهم.

ويعكس خلو خشبة المسرح من الديكور وفسح المجال لأداء الممثلين مجالا لتبليغ أحاسيس الرهبة والخوف من المجهول، ومن ثمة كان الأداء يراوح بين السكون تارة والهيجان طورا، وهي خصوصية اعتمدها المخرج لتفادي سقوط العرض، الذي يمتدّ على ساعة ونصف الساعة، في الرتابة، بل إنّه اعتمد منحًى تصاعديًّا لإيقاع المسرحية انسجاما مع تطوّر الأحداث نحو ذروتها وبنية المسرحية التراجيدية.