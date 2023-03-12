"سين".. مسرحية تونسية تجسد معاناة النساء ضحايا العنف

تسلّط مسرحية "سين" التي عرضت للمرة الأولى في مسرح "الريو" في العاصمة تونس الضوء على معاناة النساء اللائي يتعرضن للعنف المادي واللفظي في المجتمع التونسي، وهي عبارة عن مجموعة نصوص تروي حكايات مستلهمة من الواقع.

والمسرحية مقتبسة من كتاب "حديث السقيفة" للكاتبة والممثلة هدى اللموشي، التي حوّلت النص من ثنايا الكتاب إلى خشبة المسرح لتنقل من خلاله وجع المرأة وأحلامها المجهضة نتيجة ظلم العائلة والمجتمع.

وحوّلت هدى اللموشي الكلمات المكتوبة إلى نصّ منطوق جرى تجسيده على خشبة المسرح وكان بمثابة صرخة امرأة أطلقتها هدى اللموشي مع الممثلة مريم الجلاصي.

وقالت الكاتبة والممثلة هدى اللموشي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد العرض إنّ المسرحية انطلقت من نصّ "حديث السقيفة" الذي أثار كثيرا من الشكوك والتساؤلات حول حقيقة ما تتعرض له النساء، في الشوارع وفي البيوت وفي الفضاءات العامة من تعنيف.

ووفق الممثلة هدى اللموشي، يطرح هذا النصّ تساؤلات حول المرأة بوصفها "عماد المجتمع"، المرأة ككيان ووجود وأساس في العائلة ومكوّن لا غنى عنه في المجتمع.