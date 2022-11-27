فرقة مسرحية سعودية تعرض رائعة غازي القصيبي "هما" في مهرجان طنجة
حطت فرقة مسرحية سعودية شابة، يقودها المخرج يوسف البغلي، في المغرب، للمشاركة في مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، بعرض مسرحية "هما" المأخوذة عن رواية الأديب السعودي الراحل غازي القصيبي.
وستقدم الفرقة السعودية المؤلفة من عدد من الفنانين الشباب المحترفين والهواة، عرضين للمسرحية التي تحكي عن الصراع والجدل الأزلي بين الرجل والمرأة في المجتمع، مساء يومي الثلاثاء والأربعاء على مسرح قاعة "محمد الرحموني" بدار الشباب بحسنونة.
ويلعب الفنانين الشابين نيرمين محسن الزهراني وعبدالوهاب الشاطري، دوري البطولة الرئيسية في المسرحية التي قدمت تهاني الغريبي معالجة درامية لها كونها مستمدة من رواية القصيبي، وهو شاعر وأديب وكاتب وسفير ووزير سعودي بارز.
وسبق للفرقة المسرحية أن قدمت مسرحية "هما" الشهر الماضي على المسرح بأربعة عروض ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب.
وتدور أحداث المسرحية حول الصراعات والجدليات بين المرأة "الممثلة المشهورة" وبين الرجل "المؤلف والممثل"، يتخللها أحداث عديدة مستمدة من الشخصيات التاريخية كنماذج إنسانية تعكس صراعها ومآسيها.
ويستعين بطلي المسرحية بتأويلات معاصرة لمفكرين أو كتاب وكاتبات يناصرون المرأة وقضاياها، أو يتحمسون للدفاع عن الرجل.
ونشرت الفنانة نيرمين محسن الزهراني، صوراً من تواجدها في طنجة استعداداً للعرضين المسرحيين، وقالت "#هنا_طنجة مع هيئة المسرح والفنون لأداء #مسرحية_هما ضمن فعاليات #مهرجان_طنجة، اولاً الحمدلله وشكراً على هذه الثقة، وان شاءالله نكون قد المسؤولية والثقة ونمثل مسرح #المملكة_العربية_السعودية، ونحلق به بين الشعوب إبداعاً..".
وتسعى السعودية التي تشهد منذ سنوات نشاطاً فنياً وثقافياً لافتاً، لدعم حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تمكين المواهب المسرحية الشابة من اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة مستمدة من التجارب الدولية، وتبادل العلم والمعرفة بين المسرح السعودي والمسرح الدولي.
وعانى المسرح السعودي من بعض القيود الاجتماعية المحافظة في الماضي، لكنه لم يغب عن البلاد، حيث كان يتم تعويض غياب النساء في المسرحيات المنقولة عن نص مسرحي متكامل، عن طريق لعب أحد الفنانين دور امرأة في المسرح، وهو مشهد شائع في المسرح السعودي.
كما حافظت الفنانات على ظهورهن في المسرح من خلال الفرق النسوية فقط، والتي تنشط في الجامعات والمدارس وتعرض مسرحياتها على جمهور نسائي فقط.