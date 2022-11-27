فرقة مسرحية سعودية تعرض رائعة غازي القصيبي "هما" في مهرجان طنجة

حطت فرقة مسرحية سعودية شابة، يقودها المخرج يوسف البغلي، في المغرب، للمشاركة في مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية، بعرض مسرحية "هما" المأخوذة عن رواية الأديب السعودي الراحل غازي القصيبي.

وستقدم الفرقة السعودية المؤلفة من عدد من الفنانين الشباب المحترفين والهواة، عرضين للمسرحية التي تحكي عن الصراع والجدل الأزلي بين الرجل والمرأة في المجتمع، مساء يومي الثلاثاء والأربعاء على مسرح قاعة "محمد الرحموني" بدار الشباب بحسنونة.