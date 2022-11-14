"كان وصلت".. مسرحية تونسية تروي قصصًا واقعية عن مآسي الهجرة غير الشرعية

تطرح مسرحية "كان وصلت" للمخرج الأسعد بوصبيع، قضية الهجرة غير الشرعية في تونس، من مقاربة معالجة تنامي هذه الظاهرة في صفوف القاصرين والأطفال، وتنطلق من قصص وتجارب واقعية بأحد الأحياء الشعبية في تونس.

وقال الأسعد بوصبيع، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "هذا العمل جاء في إطار برامج منظمة (أندا العالم العربي) في حي شعبي كبير هو حي التضامن، إلى جانب حي التحرير، غرب العاصمة تونس، من خلال استقبال النساء والأطفال والشباب الذين يحدثوننا دومًا عن قصص أصدقائهم وأقاربهم الذين اختاروا الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بصفة أسبوعية".

وأضاف مخرج المسرحية أنّ "موضوع الهجرة غير الشرعية، أو (الحرقة) كما تسمى في تونس، كان بالنسبة إلى هؤلاء موضوعًا حارقًا، وهو حديث يومي للناس حول من غادر الحي ومن بلغ السواحل الإيطالية ومن هو مفقود".