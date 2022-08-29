المخرج الكويتي بدر المعتوق: العقلية المسرحية في الخليج متطورة

قال المخرج الكويتي بدر المعتوق، إن المسرح الكويتي خصوصا والخليجي عموما يعاني من إشكاليات عدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ”العقلية المسرحية في الخليج متطورة“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“: ”نحن في عالم سريع التطور في كل دقيقة، ومن الطبيعي جداً ملاحظة انعكاس هذا التطور في التقنيات المسرحية“.

وفيما يتعلق بمشكلات المسرح، قال: ”نعم توجد إشكالية تتمثل في كيفية استخدام التقنيات وتطويعها في خدمة العرض المسرحي، بحيث تكون منسجمة مع الحدث الدرامي للعرض لا أن تكون مجرد إقحام كتقنية جديدة“.

وأوضح المخرج المسرحي ”من وجهة نظري كمسرحي، إذا رجعنا لأصل الفوارق فإن المسرح يختلف اختلافا كليا في الشكل والصورة والتأثير والتفاعل، لأن المتلقي يتفاعل مع الممثل والكلمة والمفردة الحركية تفاعلا مباشرا عكس السينما والتلفزيون تماما“.

وتابع: ”يتم في التلفزيون والسينما التصوير والإعادة لإخراج أفضل كصورة وتأثير، فمن حيث الأصول نرى أن المسرح لا يمكن وضعه في قالب مقارنة واحد بينه وبين التلفزيون والسينما كون التعاطي فيه مختلفا، وعلى هذا الأساس ينطبق على الإخراج ونوعية التمثيل والممثل وطرق العرض“.

وكشف المعتوق أن ”العقلية المسرحية في الخليج متطورة، لأن الخليجي متابع جيد لجميع المسارح في العالم ولديه الإمكانية لحضور العرض المسرحي أينما كان“.

واستكمل: ”التطور مقرون في حجم ونوعية التجارب، والتجارب عندنا محدودة في العروض الأكاديمية أو ما تُسمى النخبوية، بسبب قلة دار العروض وقلة المنتج الفنان الذي يختلف كليا عن المنتج التجاري، فالمنتج الفنان يحركه شغفه المسرحي والمنتج التجاري تحركه الأموال“.

وأضاف بدر المعتوق: ”السينوغرافيا هي عملية صناعة العمل المسرحي بجميع عناصر كديكور وأزياء وميك آب وحتى نوعية وطريقة حركة الممثل، والسينوغرافيا في المصطلح الإغريقي هو فن تزيين خشبة المسرح من حيث الأهمية“.

وبدر المعتوق مخرج مسرحي كويتي، تخرج من معهد الفنون المسرحية في الكويت، ودرس علم فن السينوغرافيا (إضاءة وديكور المسرح).