"للرجال بركة".. مسرحية تونسية تجسد معاناة النساء بأسلوب ساخر

تطرح مسرحية ”للرجال بركة“ (للرجال فقط) جملة من التجارب الذاتية لبطلتها الفنانة التونسية نجوى ميلاد، وتسلط الضوء على جملة من القضايا الاجتماعية بأسلوب نقدي ساخر.

والمسرحية التي عرضت، مساء أمس الإثنين، في مهرجان الحمامات الدولي (جنوب العاصمة تونس) هي من صنف ”المونو دراما“، وهي من إخراج توفيق العايب، وتأليف نور الدين الهمامي، وتمثيل الفنانة نجوى ميلاد.

وعبرت الفنانة المسرحية من خلال هذا العرض الذي امتد لنحو ساعة ونصف الساعة عن جملة من التجارب المريرة التي عاشتها، وعرجت على مجموعة من السلوكيات التي يأتيها الرجل، وطغيان العقلية الذكورية على المجتمع التونسي بأسلوب هزلي ساخر في ظاهره، لكنه يحمل في باطنه آلاما وأوجاعا من هذا الواقع.

واشتغلت نجوى ميلاد في هذا العمل على جملة من الأبعاد الفنية، من الرقص إلى الغناء وإلقاء الشعر للتعبير عن وضع المرأة في المجتمع التونسي على امتداد فترة زمنية طويلة نسبيا، تدرّج الزمن المسرحي فيها من مرحلة ما قبل ثورة 2011 التي شهدتها تونس إلى السنوات التي تلتها والتغيرات الاجتماعية والسياسية العميقة التي عرفتها، وتأثيرات ذلك على المزاج العام وعلى العلاقات الاجتماعية.

ومن خلال شخصية ”رفيقة الرقراقي“، وهي الشخصية الرئيسة في هذا العمل، سلطت المسرحية الضوء على جملة المشاكل التي واجهتها امرأة مثقفة، تعشق المسرح وتهوى السفر وتقبل على الحياة، ويمثل حفل زواج ابنها الوحيد نقطة تحول في أحداث المسرحية لتصبح بعدها الشخصية المحورية وحيدة جالسة على كرسي أحمر، تسترجع شريط الذكريات والعلاقات التي جمعتها من قبل بعدد من الرجال.

وتقوم الممثلة من خلال هذا الاستعراض بتشريح لشخصيات أولئك الرجال معتبرة أن خيطا رابطا يجمعهم، وهو النظرة المشتركة للمرأة وسيطرة العقلية الذكورية عليهم، وانطلاقا من هذه التجارب المتلاحقة، تناولت نجوى ميلاد قضايا حقوق المرأة كما جاءت في ملة الأحوال الشخصية (الصادرة في تونس في 13 أغسطس/ آب 1956)، ونظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة والفنانة، إضافة إلى معضلة وضع الفنان التونسي اليوم وغياب تشريعات تحميه وتكفل له العيش بكرامة، ومشكلة صندوق دعم الأعمال الفنية وطرق إدارته وغيرها من المواضيع الشائكة.

وأخذت الفنانة نجوى ميلاد جمهورها إلى عوالم مختلفة، وتمكنت من شده بأداء ساخر ونقدي غنت فيه وبكت وضحكت ورقصت وألقت شعرا، وأدت جملة من الرسائل التي بلغت مقاصدها بنهاية المسرحية بتصفيق حار من الجمهور.

والمسرحية هي العمل الفردي الأول للممثلة نجوى ميلاد، وسبق أن حصلت على ثلاث جوائز في الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية في مصر.