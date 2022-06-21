مع ختام عروضها.. إشادة واسعة بالمسرحية الكويتية "موعد مع معاليه"

حظيت المسرحية الكويتية ”موعد مع معاليه“ التي اختتم القائمون عليها العروض، أمس الإثنين، بإشادة واسعة من قبل المتابعين الذين أثنوا على العمل الذي جمع نخبة من النجوم الشباب في الكويت.

واختتمت عروض المسرحية التي بدأ عرضها، منذ أيار/ مايو الماضي، على مسرح كيفان، تزامنًا مع عيد الفطر، عقب 67 عرضا، شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا.

وتفاعل المتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المسرحية طيلة الفترة الماضية، ومع العرض الأخير حرصوا على تدوين تعليقاتهم بشأن المسرحية التي أبدى كثيرون إعجابهم بها وبأداء الفنانين المشاركين وعلى رأسهم الفنان الشاب خالد المظفر.

وأعاد النشطاء تداول صور من المسرحية ومقتطفات من العرض الأخير عقب أن صعد الفنانون إلى المسرح، حيث حرص الجمهور على التصفيق لهم بحفاوة على أدائهم في المسرحية المقرر إعادة عرضها في عيد الأضحى المبارك.

وأبدى المدون طلال الناصر إعجابه بفكرة المسرحية، قائلًا: ”في مسرحية لو تنتهي بس يبقى أثرها باقي فيك عمر شكرًا على إحساسكم والرسالة اللي وصلتوها“.

في مسرحية لو تنتهي بس يبقى أثرها باقي فيك عمر ❤️🙏🏻 شكراً على احساسكم و الرسالة اللي وصلتوها @Khalid_135 @azizsafar77 #موعد_مع_معاليه ❤️🎭 — Talal A Al-Nasser (@T_AlNasser10) June 21, 2022

وقالت مدونة تدعى نور: ”مسرحية #موعد_مع_معاليه عجييبة و قوية مبرووووك عليكم النجاح وانتوا تستاهلون كلكم بدعتوا 67 عرض نجاح وردود الأفعال وايد حلوة خالد وأحمد المظفر يعطيكم ألف عافية وشكرًا على أحلى مسرحية ومبروك النجاح وأنا فخووووورة فيكم يا أحلى إخوان“.

وأشاد الفنان عبدالعزيز لويس بالعمل والقائمين عليه، واصفًا إياهم بالمبدعين، حيث قال: ”حضرت العرض الثـاني واليوم أحضر العـرض الـ 62 .. شكرًا على هذا الإبداع شكرًا على هذا الدرس البسيط العميق .. شكرًا خالد مظفر وكل القائمين على هذه التُحفة“.

#موعد_مع_معاليه

حضرت العرض الثـاني واليوم احضر العـرض الـ ٦٢ ..

شكرًا على هذا الابداع شكرًا على هذا الدرس البسيط العميق .. شكرًا خالد مظفر وكل القائمين على هذه التُحفة 🙏🏼🤍🌏@Khalid_135 — عبدالعزيز محمد لويس (@abdulazizlouis) June 16, 2022

وأبدى الناشط يوسف جاسم رمضان سعادته بحضور العرض الأخير، قائلًا: ”محظوظ أني لحقت على العرض الأخير أمس نص الليل .. برافو #موعد_مع_معاليه“.

محظوظ اني لحقت على العرض الأخير أمس نص الليل .. برافو #موعد_مع_معاليه برافو @Khalid_135 وفريقه .. 🙏🙏🙏🙏🙏 — يوسف جاسم رمضان (@YousefJR) June 21, 2022

وقال آخر: ”آخر مرة حاضر مسرح من 8 سنين تقريبًا و #موعد_مع_معاليه كانت الخيار الأفضل وأحمد المظفر فناني المفضل وشكرًا“.

اخر مره حاضر مسرح من ٨ سنين تقريباً و #موعد_مع_معاليه كانت الخيار الافضل و احمد المظفر فناني المفضل وشكراً@Ahmadalmuthafar 🤝 pic.twitter.com/EWG79oRKBP — Abdullah (@AbdullahAA__) June 21, 2022

وأعرب الفنان خالد المظفر الذي أثنى عليه كثيرون، عن سعادته بردود الأفعال التي حظيت بها هذه المسرحية التي ألفها وأخرجها عبدالعزيز صفر، وهي التجربة الثالثة لهما معًا.

مشكورين على مشاعركم الطيبة

وقوووف الجمهور اليوم بأخر عرض

هو حلم كبير

والحمدلله تحقق 🎭🔋#موعد_مع_معاليه شكرا لكم من القلب — خالد المظفر (@Khalid_135) June 21, 2022

وشارك في المسرحية: خالد المظفر، خالد العجيرب، فوز الشطي، محمد الدوسري، إبراهيم الشيخلي، أحمد المظفر، مهدي دشتي، هيا الحوطي، زينب بهمن، سلمان كايد وحسين عوض.

وتتناول المسرحية حياة زوج (خالد المظفر) وزوجة (فوز الشطي)، لهما أحلام وطموح، تتسم أحلام الزوج بالبساطة، عكس الزوجة التي تحلم بالمال والرفاهية، إلى أن يأتي الحظ للزوج بعد القرعة، ويلتقي بشخص صاحب نفوذ وجاه ومال يجسد دوره الفنان محمد الدوسري.