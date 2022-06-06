مسرح "لا سكالا" الإيطالي يفتتح موسما جديدا بأوبرا روسية

يفتتح مسرح لا سكالا الإيطالي موسمه 2022-23 بعرض أوبرا ”بوريس جودونوف“، وهي أوبرا روسية يؤديها فنانون روس في ظل عدم وجود خطط لمقاطعة ثقافية على الرغم من غزو أوكرانيا.

وقال دومينيك ماير المدير الفني لمسرح لا سكالا للصحفيين: ”لست مع اضطهاد أحد ولا إلغاء الأعمال الروسية. أنا لا أختبئ بينما أقرأ الكاتب الروسي ألكسندر بوشكين“.

وأضاف أن الاختيار الأصلي للأوبرا تم قبل بضع سنوات.

والعرض من تأليف المؤلف الموسيقي الروسي موديست موسورجسكي، وسيلعب الروسيان إيلدار عبدالرزاقوف وآنا دينيسوفا الدورين الرئيسيين في ”بوريس جودونوف“.

وتعد بداية الموسم الجديد في مسرح لا سكالا في أوائل ديسمبر كانون الأول أحد المعالم البارزة في التقويم الثقافي الإيطالي.

وقال المسرح الذي مقره ميلانو بعد غزو أوكرانيا مباشرة في فبراير شباط، إن قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجيف لن يقدم عرضا في لا سكالا بعد امتناعه عن إدانة الحرب.

وردا على الصحفيين الذين يسألون ما الفرق مقارنة بقضية جيرجيف، قال ماير إن لا سكالا اعتبر قائد الأوركسترا الروسي سياسيا.

وأضاف: ”إنه يشبه وزير الثقافة الروسي. الفنانون الآخرون في وضع مختلف، يتلقون جوائز ومكافآت لكن ذلك لا يجعلهم من أنصار الحرب“.

وسيقدم لا سكالا ما يزيد على 200 عرض في موسم 2022-23 الذي سيبدأ في 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.