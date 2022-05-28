في عرضها الأول بتونس..."غدا يوم القيامة" لوحات موسيقية بنكهة روائية

طرح الموسيقي التونسي كريم ثليبي في عرض ”غدا يوم القيامة“، ثمرة بحثه ومحاولة إدماج الموسيقي بالروائي، لإنتاج أول ”سيكودراما“ موسيقية تونسية وعربية تجمع بين الإيقاعات الموسيقية والصوتية والفعل الدرامي.

والعمل الذي استوحاه صاحبه من رواية محسن بن نفيسة ”غدا يوم القيامة“، عُرض مساء الجمعة في مدينة الثقافة بتونس العاصمة، وهو ثمرة لقاء مشترك بين أقطاب ثلاثة، هم الموسيقي كريم ثليبي والروائي محسن بن نفيسة وقائد الأوركسترا السنفوني التونسي محمد بوسلامة.

وتابع جمهور غفير بمدينة الثقافة بتونس العاصمة هذا العمل الموسيقي الجديد، ومن بين الحضور نقاد في مجالات الموسيقى والمسرح والفن الفرجوي.

وأكد كريم ثليبي في تقديمه العرض أنّ ”غدا يوم القيامة“ هو عمل فريد يمثل أول ”سيكودراما“ موسيقية، وهو ثمرة جهد فريق كامل عمل على الانتقال برواية محسن نفيسة من صفحات الكتاب إلى خشبة المسرح، فتحولت الرواية إلى لوحات موسيقية عبر إيقاعات صوتية وألحان تعكس وجهة نظر درامية انفعالية ونفسية“.

ويقوم هذا العمل، على نقل التفاصيل الزمانية والمكانية للوضعية الدرامية من خلال الأصوات والآلات المتقمّصة للشخصيات والمحوّلة لانفعالاتهم وتفاعلاتهم.

ويسعى ثليبي من خلال هذا المشروع الموسيقي إلى نقل ”اللحظة النفسية عن طريق الأصوات والآلات والأوركسترا، والشخصيات والأدوار؛ لإيجاد خطاب موسيقي تستهدف جمالياته الذاكرة واللهجة“.

من جانبه، أوضح الروائي محسن بن نفيسة، قي تصريحات صحفية، أنّ ”العرض هو تعبير عن حكاية كريم ثليبي الشخصية، حكايته مع امرأة مسنّة كان يلتقيها بساحة برشلونة بالعاصمة تونس، كلما قدم عبر القطار من الجنوب التونسي، فشغلته لسنوات إلى أن جسّدها في سيكودراما موسيقية أساسها ذاكرته وذكرياته عنها، حركاتها انفعالاتها وحتى المكتوم في صدرها، فتبنّيت حكايته وكتبت بعض المشاهد الخاصة للعرض وفق ما سمعته منه“.

وقال بن نفيسة: ”عندما اقترح عليّ كريم ثليبي تحويل غدا يوم القيامة إلى عمل فني موسيقي متكامل لم أتردد لحظة في قبول الاقتراح؛ لثقتي الكاملة في المشاركين في هذا الإنتاج الضخم، ولمدى تأكّدي أن هذا العمل لن يزيد روايتي سوى جمالا“.

وأشار إلى أن ”الموسيقار كريم ثليبي أخذ من روايته القاعدة الفكرية النفسية الفلسفية وحوّلها إلى عمل موسيقي فني سيكون مفاجأة للجميع“.

ويُعدّ هذا العمل مغامرة بما أنّه لم يسبق أن طرح أي موسيقي في تونس الاشتغال على هذا الصنف من العروض، ولم تشهد التجارب الموسيقية التونسية تطورا في هذا الاتجاه على خلاف المسرح الذي طورت فيه الطرح التجريبي للسيكودراما.

ويعلّق كريم ثليبي على ذلك بالقول، إنّ هذا ”قد يرجع إلى العديد من الأسباب المتشعّبة، لكننا اليوم وبشكل إجمالي أمام تحصيل مهم في مجال الموسيقى التصويرية وتنوّع التجارب، إلا أنه لم يتعدَ وظيفيا علاقة الموسيقى بالصورة“.

وتتطلّب تجربة السيكودراما الموسيقية، بحثا نفسيا وجهدا فرديا وجماعيا خاصا جدا، بالإضافة إلى بعد معرفي وعملي، ومن هذا المنطلق يفتح هذا العمل أبوابا بحثية جديدة في الموسيقى التونسية.

وكتب الفنان المسرحي حافظ خليفة تعليقا على العرض الذي تابعه: ”موسيقيا كان جهدا وإبداعا غاية في الابتكار والجمال لولا تدخل تقنية الباغراوند التي أضعفت من روح الموسيقى الحية“.

واعتبر خليفة في تدوينة على صفحته على ”فيسبوك“، أنّ ”الفيديو المصاحب المعروض للمخرج عبدالحميد بوشناق لم يكن له علاقة بروح الموسيقى المقترحة والذي بدا ضعيفا ورتيبا، إذ كان من الأفضل الاستعانة بمتخصص في المبينغ (mapping) أو بذل مجهود أكبر في تصوير مادة بصرية من روح الموسيقى“.

ووفق خليفة، فإن ”تصميم الإنارة غير موفق مقارنة بأجواء موسيقى العرض التي كانت ملهمة لتصميم يفوق ما تم اقتراحه بكثير، أما التقسيم الركحي للعازفين والمؤدين فقد كان غاية في البساطة والكلاسيكية“.