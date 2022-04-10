"باسطا".. مسرحية جزائرية ساخرة تطرح صراع الخير والشر

تغوص مسرحية ”باسطا“ الجزائرية في عمق قضايا فلسفية بطرح اجتماعي نقدي بسيط، وهي عمل كوميدي يختزل الصراع بين الخير والشر، أتقن أداءه ثمانية ممثلين عبروا بحركاتهم وكلماتهم وصمتهم عن هذه القضايا.

وقد عرضت المسرحية ضمن مهرجان شهر الفن الرابع والموسيقى، الذي ينظمه المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي وتُعرض فيه سلسلة عروض مسرحية طيلة شهر رمضان.

وانطلقت العروض بالعمل المسرحي الكوميدي الساخر ”باسطا“ الذي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر، والمسرحية من تأليف وإخراج إبراهيم شرقي.

ويؤدي العمل ثمانية ممثلين من بينهم ”فؤاد زاهد، إبراهيم جاب الله، فائزة أمل القصير، أمينة بوزيان بلحاج، ربيعة صاحب وابراهيم شرقي“.

و“باسطا“ كلمة ذات جذور إسبانية تعني ”كفى“ وهي متداولة في دول شمال أفريقيا وتُستخدم للتعبير عن السخط والتمرّد على الموجود والدعوة إلى التغيير.

ويكشف العرض المسرحي المرارة التي يعيشها سكان مدينة وهم يبحثون عن بطل قادر على إنقاذها من الشر الذي يدمر الخلية الأسرية وقيم المجتمع.

ومع تطوّر الاحداث والصراعات بين الشخصيات تطفو على السطح عدة قضايا منها المنفى والظلم والهيمنة والصراعات الطبقية في إخراج يجمع بين الكوميديا الساخرة والإبهار البصري والطرح الفلسفي.

وعلى خشبة المسرح، جسّم أبطال المسرحية الصراع بين الخير والشر من خلال استعراض المآسي والعنف اللذين تعيشهما البشرية، انطلاقا من جملة من الأحداث والوقائع ومن ثمة دار النقاش بين هؤلاء الممثلين على مدار ساعة عرضوا خلالها نظرة فلسفية حول مسألة الوجود والعلل التي تعاني منها الإنسانية.

وكان المخرج إبراهيم شرقي، قد صرّح خلال العرض الأولي للمسرحية بالمسرح الوطني الجزائري في شهر شباط/فبراير الماضي، بأنه ”اشتغل طيلة أربع سنوات على إعداد المسرحية التي تطلبت عدة سنوات من الأبحاث للتمكن من الشروع في الكتابة الأدبية ثم الدرامية لنص هذه المسرحية“.

وأكد فريق العمل أن مسرحية ”باسطا“ المهداة لروح الممثل والمخرج الجزائري ياسين زايدي، الذي توفي في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيعاد عرض المسرحية مساء الإثنين، على المسرح الوطني الجزائري.

ويتضمن برنامج المسرح الوطني الجزائري الخاص بشهر رمضان، والممتد إلى 27 نيسان/أبريل الجاري، عروضا مسرحية وموسيقية بمشاركة ليلى بورسالي وسليم دادا وبعزيز.