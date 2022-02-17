أمراء سعوديون يعكفون على إنجاز أول مسرحية شعرية غنائية من نوعها

يعكف أمراء سعوديون، معروفون على نطاق واسع في مجال الشعر والموسيقى، على إنجاز أول مسرحية شعرية غنائية في تاريخ المملكة.

وكشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، وهو شاعر سعودي بارز له قصائد مغناة، عن تفاصيل العمل الفني الأول من نوعه في تاريخ الفنون بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه قال إن عرض المسرحية الغنائية في أول احتفال بيوم التأسيس الوطني في الثاني والعشرين من شهر شباط / الجاري، غير ممكن بسبب ضخامة العمل.

وفي هذا السياق، أوضح بن مساعد، من خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر، أنه صاحب فكرة العمل الفني المرتقب، وتحت إشرافه، لكن القصائد في المسرحية كتبها 10 شعراء هو أحدهم.

فيما يشارك الأمير السعودي أحمد بن سلطان بن عبد العزيز، المعروف بلقب ”سهم“، في تلحين قصائد المسرحية بجانب الملحن صادق الشاعر.

ولكن لم يتضح ما إذا كان هناك أمراء آخرون سيشاركون في قصائد المسرحية أو تلحينها أو أي جوانب أخرى من العمل الفني الضخم على حد وصف الأمير السعودي بن مساعد، لكن هناك العديد من الأمراء الشعراء البارزين، مثل بدر بن عبد المحسن.

وقال بن مساعد إن عدًدا من الممثلين والمطربين يشاركون في المسرحية التي وصلت مرحلة الانتهاء من الشكل الموسيقي للمسرحية، دون أن يكشف عن أيّ منهم.

وأكد الأمير السعودي أن العمل الجديد الذي جرى العمل عليه منذ أشهر، مسرحية شعرية غنائية، وليست أوبريتًا غنائيًّا.

وسبق للأديب السعودي بن مساعد أن كتب كلمات أوبريت مهرجان الجنادرية الثقافي ”مجد بلادنا“، بينما غنى قصائده عدد من أبرز نجوم الفن العرب، مثل: محمد عبده، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأنغام، وحسين الجسمي.

ووجد الكشف عن المسرحية الغنائية صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة فور حديث بن مساعد عن العمل الفني الجديد الذي بدا أن له عشاقا كثرا في البلاد.

وتهيمن الحفلات الفنية الفردية لنجوم الغناء العرب، على النشاط الفني والترفيهي الذي تشهده المملكة منذ سنوات.

ومن شأن تقديم مسرحية غنائية أن يضفي تنوّعًا على الفعاليات الفنية التي لم تعد تغيب عن السعودية.