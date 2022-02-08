اليمن.. الحوثيون يدشنون مسرحهم الخاص

دشنت ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء أول مسرح تشرف عليه بشكل مباشر.

وتهدف هذه الخطوة إلى نشر أفكار الجماعة الانقلابية، عبر العشرات من العاملين في قطاع المسرح من مناصريها، تحت عنوان ”بث الابتسامة“، في البلد الذي أنهكته الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

واختار الجناح الثقافي لجماعة الحوثي جامعة صنعاء لتدشين أنشطة المسرح الذي يحمل قائمة طويلة من الأعمال المؤيدة لها، في إطار كوميدي، وتنفيذها في عدة مدن يمنية منها صنعاء.

ورفع القائمون على المسرح، الذي أطلق عليه اسم ”أ. ل. م“، شعار ”نشتي نضحك“.

وبحسب مصادر تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن ”المسرح تشرف عليه مؤسسة الإمام الهادي – الذراع الثقافية لجماعة الحوثي“.

وأشارت المصادر إلى أن ”ميليشيات الحوثي ستنظم مسرحيات في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها عبر خشبة المسرح والمسرح المفتوح“.

وقالت إن ”حفل التدشين ضم العشرات من الوجوه التي دفعت بها جماعة الحوثي إلى الأعمال الدرامية من ممثلين وعاملين في مجال الدراما والمسرح“.

ولفتت إلى أن هؤلاء ”كانوا قد شاركوا في عدة مسلسلات أنتجتها مؤسسة الإمام الهادي، وتم بثها في قناة المسيرة المملوكة لجماعة الحوثي وقنوات يمنية أخرى موالية للحوثيين“.

ومهدت جماعة الحوثي لتدشين المسرح بعملية دعائية ضخمة في شوارع وأحياء مدن يمنية على رأسها صنعاء، كما بثت مقاطع ترويجية في قنوات تلفزيونية محلية.

ومنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في العام 2014، تلاشى الحراك الثقافي فيها.

كما اختفت الأعمال المسرحية بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة متقدمة، خاصة مع بداية إطلاق مؤسسات ثقافية مهتمة بنشر ثقافة المسرح في صنعاء ومدن أخرى، في مقدمتها المسرح المفتوح.

واستحوذت جماعة الحوثي على إمكانيات وزارة الثقافة والمسرح اليمني، وكذلك المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي القطاع الحكومي المسؤول عن إنتاج الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية الثقافية وبثها في القنوات اليمنية، منها القنوات الحكومية.

وألغت الميليشيات كذلك دور المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون واستبدلتها بمؤسسة ”الإمام الهادي الثقافية“، التي يشرف عليها القيادي الحوثي ”علي المؤيدي“.

كما عزز الحوثيون حضورهم في المجال الدرامي والمسرح من خلال إنشاء كيانات تهتم بتبني خطابهم وأفكارهم، على هيئة أعمال درامية ومسرحية.