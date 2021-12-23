اختيار الفنان اللبناني رفيق علي أحمد لرسالة "اليوم العربي للمسرح"

اختارت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد ليكون صاحب رسالة ”اليوم العربي للمسرح“ الذي يصادف في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2022.

وبهذا يكون رفيق علي أحمد القامة العربية الخامسة عشرة، التي تلقي رسالة اليوم العربي للمسرح التي انطلقت في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2008.

وبدأت القائمة برسالة الدكتور يعقوب الشدرواي من لبنان، ثم سميحة أيوب من مصر، وعز الدين المدني من تونس، ويوسف العاني من العراق، وسعاد عبد الله من الكويت، وثريا جبران من المغرب، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من الإمارات، والدكتور يوسف عايدابي من السودان، وزيناتي قدسية من فلسطين، وحاتم السيد من الأردن، وفرحان بلبل من سوريا، وسيد أحمد أقومي من الجزائر، وخليفة العريفي من البحرين، والهيئة العربية للمسرح (ممثلة بأمينها العام اسماعيل عبد الله).

وقال الأمين العام إسماعيل عبد الله في هذه المناسبة، إن ”اليوم العربي للمسرح الذي تميز برسالة قامة عربية مبدعة وتوالى على تقديمها نخبة من المبدعين أصحاب البصمة الجلية في حياتنا المسرحية، صار يومًا للتفكر والتفكير، والتمعن والتدبّر، فرسائل المبدعين منارات على الدرب، ومشاعل حين تدلهم العتمة، وخلاصات التجارب والمعاني“.

وأضاف ”ما اختيارنا للفنان الكبير رفيق علي أحمد إلا اختيار للوعي، للتجربة، للحكمة والبصيرة، اختيار لخميرة وعصارة تجربة متفردة يحق لصاحبها أن يقول ويكشف ويثري ويغني، وبهذه المناسبة نؤكد أن معيارنا في اختيار أصحاب الرسائل كان دومًا الانحياز للتجربة والأثر، والإيمان بأن لدى مبدعينا ما يقولونه للمسرح والحياة“.

كما عبر الفنان رفيق علي أحمد، صاحب الرسالة، عن ”اعتزازه وفخره بتشريفه بهذا التكليف من لدن الهيئة العربية للمسرح“، على حد تعبيره.

وقال الفنان اللبناني، إن ”رسالته ستحمل الأسئلة التي لا يخفى جوابها على أحد، لكن هناك من يريد طمس الأجوبة، وبأن رسالته ستكون بيانًا آنيًّا حارًّا، كما هي رسالة إنسانية مفتوحة ومطلقة، فنحن كمسرحيين في الوطن العربي جزءٌ فاعل ومتفاعل مع هذا العالم وما يحدث فيه“.

جدير ذكره أن كِتابًا بعنوان ”الراوي – الممثل على خشبة الحياة“ سيصدر بهذه المناسبة، وهو كِتاب سطر فيه رفيق علي أحمد سيرته الفنية والإنسانية بأسلوب درامي شفيف.