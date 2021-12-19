مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكرم 6 رموز عربية ودولية

كرمت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الممثل والكاتب الإماراتي، ناجي الحاي، الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في المسرح الإماراتي والخليجي، وشارك بالمهرجان في دروته التي أقيمت، العام 1991.

واختتمت، يوم الأحد، فعاليات الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وقدم الحفل الفنان المصري سامح حسين، والمخرجة شيماء شكري، بحضور عد كبير من رموز الفن المسرحي بمصر.

وكرم رئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبمشاركة رئيس المهرجان، عددًا من رموز المسرح المصري الذين أثروا الفن المسرحي بالعديد من الأعمال الهامة.

ومن المكرمين الدكتور الراحل فوزي فهمي، من مصر، والذي سميت هذه الدورة من المهرجان باسمه.

وقال المخرج خالد جلال عن الدكتور فهمي إنه ”أثرى الفنان الراحل الحياة المسرحية في مصر فنا وإدارة“، وتسلمت التكريم زوجته الإعلامية ميرفت سلامة وسط تصفيق حاد من الجمهور، كما وقف جمهور المسرح تحية لروح هذا الفنان الراحل والقيمة الثقافية الكبيرة.

وكرمت إدارة المهرجان أيضا المخرج عصام السيد، وهو مخرج مصري له الكثير من الأعمال المسرحية في القطاعين العام والخاص، وتقلد العديد من المناصب، من بينها مدير المسرح الكوميدي بالتلفزيون، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من الدورة 23 – 26.

كذلك كرمت إدارة المهرجان المخرج الأردني خالد الطريفي الذي أخرج العديد من الأعمال المسرحية، من، ضمنها: ماري أنطوانيت، شمشون ودليلة، طراطير، وغيرها.

وكرمت إدارة المهرجان المخرج المصري حسن الجريتلي، مؤسس فرقة الورشة المستقلة، العام 1987، والذي ارتبط مسرحه بتطور فرقة الورشة الذي مر بمراحل عدة من الاقتباس والتمصير واستلهام الحياة اليومية والثقافة الشعبية المصرية.

كما تم تكريم السينوغراف الفرنسي جان جاي ليكا، الذي صمم أكثر من 200 عمل مسرحي في العديد من دول العالم، وعمل مع مئات المخرجين، ومنذ 1976 حتى 2000، عمل مخرجًا تقنيًا مع المخرج الإنجليزي بيتر بروك.

وتم تكريم عدد من العروض المشاركة في المهرجان، منها العرض الألماني الراقص ”عقود مع الإله“، والعرض المسرحي التونسي ”منطق الطير“، والعرض المسرحي البحريني ”هدوء تام“، والعرض السعودي ”الخنزي“، والعرض المسرحي الأوكراني ”كاليجولا“، والعرض المسرحي الكويتي ”أي ميديا“، والعرض المسرحي الإندونيسي ”ماريا زيتون“، والعرض المسرحي الإماراتي ”الملهاة الأخيرة“، والعرض المسرحي المصري ”ديفيليه_19 ”، والعرض المسرحي الراقص المصري“الجوزاء“، والعرض المسرحي اليوناني ”أنتيجون“، والعرض المسرحي السوداني ”النسر يسترد اجنحته“.

كما تم تكريم الفرق المشاركة على هامش المهرجان، وهي: فرقة العرض الراقص المصري ”حبترونكس“، والعرض المسرحي المصري ”الطريقة المضمونة للتخلص من البقع“ وكذلك ضيف المهرجان العرض المسرحي السويسري ”جان الشجاع“.

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