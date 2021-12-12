العرض التونسي (آخر مرة) يفوز بجائزة أيام قرطاج المسرحية

فاز العرض التونسي (آخر مرة) بجائزة أفضل عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحية بدورتها الثانية والعشرين التي أسدل الستار عليها يوم أمس الأحد بمدينة الثقافة في تونس العاصمة.

العرض نص وإخراج وفاء الطبوبي وأداء مريم بن حميدة وأسامة كشكار وهو يتناول قصة الصراع الأزلي بين الرجل والمرأة والعنف المسلط على المرأة في البيت والعمل رغم دورها في المجتمع.

وفاز الجزائري محمد شرشال بجائزة أفضل إخراج عن عرض (جي بي إس) فيما ذهبت جائزة أفضل نص إلى سليمان البسام عن العرض الكويتي (آي ميديا) الذي حاز أيضا جائزة أفضل سينوغرافيا.

وجاءت جائزة أفضل أداء رجالي من نصيب محمد حواس عن دوره في العرض الجزائري (جي بي إس) وجائزة أفضل أداء نسائي من نصيب حلا عمران عن دورها في عرض (آي ميديا) من الكويت.

حضر حفل الختام وزيرة الشؤون الثقافية في تونس حياة قطاط القرمازي برفقة نظيرتها وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بمناسبة حلول مصر ”ضيف شرف“ الدورة إضافة إلى عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في تونس ونجوم وكتاب ونقاد المسرح وعدد من الفنانين.

وقالت مديرة المهرجان نصاف بن حفصية في كلمة الختام ”تسعة أيام، فن، مسرح، تكوين، تفكير، حوار ونقاش. تسعة أيام ركض من قاعة عرض إلى أخرى بلا هوادة، تسعة أيام أُنجزت خلالها الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، تسعة أيام خلاصة جهد جهيد وإعداد فاق الأشهر بكثير، مُنجر لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود ولولا حضوركم بيننا لتكتمل مشهدية الفعل الحي المباشر“.

شمل حفل الختام الاحتفاء بالممثلة التونسية منى نور الدين والفنانة المصرية سميحة أيوب كما كرم المهرجان الممثلة والمخرجة العراقية عواطف نعيم والكاتب والمخرج التونسي نور الدين الورغي.

وتخلل الحفل لوحة مسرحية راقصة لمجموعة (جدل) وفقرة غنائية للفنانة عايدة نياتي مع فرقتها إضافة إلى توزيع جوائز موازية للإبداع الأدبي وحرية التعبير.

وكان برنامج أيام قرطاج المسرحية التي عادت بعد توقف في العام الماضي بسبب جائحة كورونا قد شمل نحو 100 عرض مسرحي تونسي وعربي وأفريقي ضمن مسابقته الرسمية وبرامجه المختلفة.