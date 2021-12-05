"ليلتكم سعيدة".. مسرحية مصرية تخطف أضواء "أيام قرطاج" في تونس

مثلت مسرحية ”ليلتكم سعيدة“، للمخرج المصري خالد جلال، إحدى أبرز الأعمال المعروضة خلال الدورة الثانية والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، الذي انطلقت عروضه في العاصمة التونسية، أمس السبت.

والمسرحية التي تعد نتاج تجربة أطلقتها وزارة الثقافة المصرية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، حيث تم تقديمها خلال العام الماضي ضمن مبادرة ”اضحك – فكر – اعرف“، وهي من بين عشر مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف، في إطار مبادرة ”خليك في البيت.. المسرح بين إيديك“، التي قدمتها وزارة الثقافة لتقديم المنتج الثقافي على قناة الوزارة عبر موقع ”يوتيوب“ خلال فترة الحجر الصحي.

وكان عرض هذه المسرحية من بين أكثر العروض مشاهدة على القناة، حتى أعيد تقديم العرض عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية على المسرح القومي في منطقة العتبة بالقاهرة، وحظي بمتابعة واسعة وبنجاح جماهيري كبير.

وتطرح المسرحية في تونس كعرض شرفي في المهرجان ضمن العروض العربية خارج المسابقة، ويشارك في بطولتها محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام.

وتدور أحداث المسرحية حول علاقة رجل بمغنية دأبت على حياة اللهو .

وأطلقت وزارة الشؤون الثقافية في تونس دورة جديدة من أيام قرطاج المسرحية تحت شعار ”المسرح والمقاومة“، بعد توقف الحدث الفني البارز عربيا وأفريقيا في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان مساء السبت، بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة بوسط العاصمة تونس، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأكاديميين من داخل تونس وخارجها.

وشمل الحفل مشاهد من أعمال عالمية منها مشهد ”الشرفة“ من مسرحية (روميو وجوليت) للإنجليزي وليام شكسبير، أدته التونسية نسرين المهبولي والممثل تيتاندا دومبا من زيمبابوي.

كما شمل الحفل تكريم المخرج الأسعد بن عبد الله من تونس، والممثلة أمل الدباس من الأردن، والممثل أحمد فؤاد سليم من مصر، والممثلة سعيدة الحامي من تونس، والممثلة فضيلة حشماوي من الجزائر، والممثلة فاتحة المهدوي من تونس.

ويحتفى مهرجان ”أيام قرطاج“ أيضا بالمسرحي الكندي ميشيل كورتمانش المتميز في العروض الأدائية وعروض المايم ”ضيفا خاصا“.