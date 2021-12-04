بعد توقفه بسبب "كورونا".. تونس تفتتح "أيام قرطاج المسرحية"

افتتحت تونس، اليوم السبت، مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الثانية والعشرين، بعد توقفه بسبب انتشار وباء كورونا العام الماضي.

ويتضمن اليوم الافتتاحي، عرض مسرحية ”الداموس“ لجمعية القطار لمسرح الشارع، ويروي هذا العرض المسرحي قصص الكادحين في المناجم التونسية، وهذا العرض تجاوز عمره الأربع سنوات لكنه لا يزال يحظى باقبال هام في تونس.

وسيتم أيضا عرض مسرحية ”مريض“ للمخرج وليد الخضراوي، وهو عرض سبق أن قدم في كردستان العراق والمغرب ونال استحسان الجمهور، وهو عرض صامت فقط يكون فيه جسد الممثل وسيلة للتعبير.

ويستمتع عشاق الفن الرابع أيضا بعرضين مسرحيين هامين، الأول عرض متكامل ومتميز، ويتمثل في مسرحية «مارتير» إخراج الفاضل الجعايبي وإنتاج المسرح الوطني التونسي للعام 2021.

كما سيتم عرض مسرحية ”18 أكتوبر“ من إخراج عبد الواحد مبروك وإنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر، ومسرحية «18 اكتوبر» تطرح بسخرية الواقع السياسي بعد الثورة التونسية.

وستتواصل فعاليات ”مسرح السجون“ ضمن مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وهي تظاهرة تتضمن أعمال المساجين وتشارك الهيئة التونسية للسجون في هذه الدورة بـ14 عملا وسيكون برنامج العروض التي ستقدم بداية من الأحد 5ديسمبر إلى السبت 11ديسمبر بمعدل عرضين يوميا.

أول العروض سيكون يوم غد الأحد مع مسرحية ”ثقافوت“، من إنتاج السجن المدني بالمرناقية، ثم عرض «ضياع» إنتاج السجن المدني بقفصة للمخرج لسعد حمدة، ونادي المسرح بسجن قفصة سبق أن فاز بجائزة أفضل عمل متكامل بمسرحية «الرجة» دورة سنة 2019.

ويوم الإثنين سيتم عرض مسرحية «الطيبون المتوحشون» إنتاج السجن المدني بسليانة للمخرج، محمد سليمة، وهي أول تجربة له في السجون بعد نجاح تجاربه في مسرح الطفل والكهول.

أما العرض الثاني فهو مسرحية «تقرجيعة» إنتاج السجن المدني بالسرس، ويوم الثلاثاء سيكون الموعد الأول مع عرض للسجن المدني بقبلي بعنوان «مرايا» والعرض الثاني بمسرحية «غربة» لسجن المسعدين جناح النسوة.

وتتواصل فعاليات المهرجان، الأربعاء مع عرض «هستيريا سنوت» للسجن المدني بالهوارب (أول السجون التي قدمت عروضا ضمن أيام قرطاج المسرحية دورة 2018) ثم العرض الثاني سيكون لمركز “ الأطفال الجانحين“ بسيدي الهاني وعنوانه ”ثلاث حبات“

ويوم الخميس، يلتقي جمهور مسرح الحرية مع عرض أول ”خرّف“ للسجن المدني برج العامري، للمخرجة هدى اللموشي وهو عمل ساخر يجمع النقد والسخرية وسبق أن تحصل على جائزة العمل المتكامل ضمن عروض مهرجان مسرح الأمل مارس/آذار 2021.

والعرض الثاني سيكون «زنزانة» إنتاج السجن المدني برج الرومي (أول السجون التي قدمت عروضها أمام الجمهور في 2017 تحديدا عرض ”جوجمة“ في قاعة التياترو).

يذكر أنه خلال هذه الدورة سيتم تكريم عدد من المسرحيين، منهم الممثّلون المصريون، سميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم، وعواطف نعيم من العراق، وفضيلة حشماوي من الجزائر، وأمل دباس من الأردن، وفلوريس ادجنهوم من البنين، وجان سيبي أكومو من كينيا، ومن تونس الأسعد بن عبد الله، وجمال المداني، وفاتحة المهدوي، وعبد الغني بن طارة، وسعيدة الحامي، ونورالدين الورغي.