انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

انطلقت مساء السبت، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وبحضور لفيف من الفنانين المصريين والعرب والأجانب.

وبدأ حفل الافتتاح بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان ”مصر جاية“، بغناء رنا سماحة، وكلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي.

وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسي شلبي التي رحبت بكل الحضور ثم استدعت الفنانة الأردنية أمل الدباس التي قدمت الفنانة سميحة أيوب حاملة اسم الدورة بكلمات واصفة إياها بأنها ”مدرسة مسرحية متكاملة، وامتداد لتاريخ طويل قوامه الأصالة والمعاشرة، وهي صاحبة الرصيد الكبير والمتنوع، وطرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب، وكانت الجديرة والقديرة، واستحقت أن تستحوذ على أنظار جمهورها فى كل مكان“.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي خلال كلمته بحفل الافتتاح: ”إحساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجودا على أرض مصر، وأنا سعيد وفخور وأشعر أن الله كلل مجهودي أنا وفريق العمل، كما أشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الآن“.

وأضاف: ”لولا الداعمون لهذا المهرجان ما كان له أن يستمر، فأشكر كل من تقدم بيد العون والمساعدة، والمهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وجمعية نادي المسرح للثقافة والفنون، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم“.

وعقب تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب كرم المهرجان رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم، من دولة الإمارات العربية، وتم تكريم الفنان داود حسين من دولة الكويت، وتكريم مارك بيسون من بلچيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

وبعد التكريمات صعد أعضاء لجان التحكيم في كل مسابقات المهرجان، ونالت الفنانة إلهام شاهين، رئيسة لجنة تكريم مسابقة العروض الكبرى، تصفيقا حارا من قبل الحضور، والتقط كل أعضاء لجان التحكيم صورة تذكارية جمعت الفنانين لقاء الخميسي وطارق صبري وأحمد صيام، ومن العراق الفنان جبار المشهدان، ومن كوسوفو ألماظة نورا، والمخرج الياباني كاكوموتو أتوسوشي وآخرين، ثم تم عرض المسرحية الإيطالية ”the last flower“ للمخرج فابيو أماديو.

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وهي أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، وتقام تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.