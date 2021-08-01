مهرجان العراق الوطني للمسرح ينطلق تحت شعار "المسرح حياة"

انطلق، اليوم الأحد، مهرجان العراق الوطني للمسرح تحت شعار ”المسرح حياة“، متجاوزًا بذلك المظاهرات الشعبية والحالة الوبائية، التي أجلته لمدة عامين متتالين.

وافتتح وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، ممثلًا عن رئيس الجمهورية برهم صالح، مهرجان العراق الوطني للمسرح فضلًا عن معرضين فنيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين وقّعت بروتوكولا لإقامة مهرجان العراق الوطني للمسرح، في العام 2019، بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، التي تتبنى مبادرة لتنظيم مهرجانات محلية للمسرح بمختلف الدول العربية.

وتحمل الدورة الأولى للمهرجان اسم المؤلف والمخرج والممثل الراحل سامي عبد الحميد (1928-2019)، وتستمر لمدة أسبوع بمشاركة نحو 400 شخصية مسرحية وثقافية وفنية عراقية.

وأُقيم حفل الافتتاح على المسرح الوطني في العاصمة بغداد متضمنًا فقرات فنية وكلمات رسمية قصيرة لمنظمي المهرجان، فيما أُقيم عرض الافتتاح (بوق إسرافيل) للمخرج علي دعيم على مسرح سميراميس.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، في كلمة مسجلة:“ اليوم تنطلق مواكب النور المسرحي في بغداد، قادمة من كل محافظات العراق، ناشرة نورها في فضاءات عشاق المسرح على امتداد الوطن العربي، حيث ينظر المسرحيون العرب بكل الاهتمام لهذا الحدث“.

ويشمل برنامج مهرجان العراق الوطني للمسرح، 10 عروض في المسابقة الرسمية من بغداد والمحافظات الأخرى، إضافة إلى 8 عروض خارج المسابقة، إلى جانب جلسات نقدية يومية، وتوقيع 4 كتب من تأليف كتَّاب، وباحثين مسرحيين.

ويتضمن برنامج مهرجان العراق الوطني للمسرح مؤتمرًا فكريًا بعنوان (المسرح والمدينة) بالتعاون مع المركز الثقافي لجامعة البصرة، ومعرضًا للمصور المسرحي صلاح القصب بعنوان ”لا أحد يأتي، لا أحد هناك“، في جاليري نقابة الفنانين العراقيين.

وترأس لجنة تحكيم مهرجان العراق الوطني للمسرح الممثلة شذى سالم، وتضم في عضويتها كلًا من: الممثل محمود أبو العباس، والممثل والمخرج كاميران، رؤوف والممثلة ليلى محمد، والكاتب عواد علي، والمخرج محمد سيف، والناقد المسرحي ياسر البراك.

وفي وقت سابق، قال رئيس المهرجان الثقافي ونقيب الفنانين جبار جودي العبودي، إن ”فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح، تستمر إلى غاية الـ8 من شهر آب/أغسطس الجاري، على مسارح: سميرأميس، والنجاح، والنقابة“.